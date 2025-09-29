سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم گفت: دوشنبه این هفته ماه در تربیع اول قرار دارد و به همین دلیل رصد عوارض سطح ماه به خوبی امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم در مورد وقایع نجومی آسمان شب در هفته پیش‌رو گفت: دوشنبه این هفته ماه در تربیع اول قرار دارد و به همین دلیل رصد عوارض سطح ماه به خوبی امکان‌پذیر است، افزون بر این درخشش ستاره‌های صورت‌های فلکی پاییز نیز فرصت دیدن دورترین اجرام با چشم غیرمسلح را فراهم می‌کند.

کاظم کوکرم در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزود: این هفته از دوشنبه هفتم مهر ۱۴۰۴، ماه در تربیع اول قرار دارد؛ تربیع اول حالتی است که از دید ناظر زمینی ماه همراه با کره زمین و خورشید یک وضعیتی قرار می‌گیرد که زاویه میان ماه و خورشید از دید ناظر زمینی حدود ۹۰ درجه است. در این حالت تقریبا حدود هفت شب از ابتدای ماه قمری گذشته و از دوشنبه هفتم مهر، هنگام غروب خورشید ماه را در میانه آسمان در حالتی می‌بینیم که فقط سمت راست ماه روشن است و سمت چپ تاریک دیده می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط وضعیت خوبی برای رصد گودال‌های سطح کره ماه ایجاد می‌کند. گودال‌هایی که عمدتاً قریب به ۴ میلیارد سال پیش در اثر برخورد شهاب‌سنگ‌ها به سطح ماه ایجاد شدند و اکثراً ابعاد بزرگی در حد چند کیلومتر یا چند ده کیلومتر دارند و با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی قوی از زمین قابل مشاهده هستند.

ماه در تربیع اول

ماه در تربیع اول

به گفته کوکرم وضعیت برای رصد بسیاری از کوه‌ها و دره‌های ماه در زمانی که ماه در شرایط تربیع اول قرار دارد مناسب است؛ زبرا در این شرایط سایه‌های مناسبی از آن‌ها در سطح ماه ایجاد شده و زاویه تابش خورشید نسبت به عوارض مطلوب است. از این رو شرایط ایده‌آلی برای رصد ماه ایجاد می‌شود.

این منجم آماتور با اشاره به برخی عوارض سطح ماه یادآور شد: تقریباً تا انتهای این هفته فرصت خوبی داریم برای اینکه عوارض سطح ماه مانند دهانه کوپرنیک، دهانه اراتوستن، کوهستان آپناین، رشته کوه‌های قفقاز و آلپ، دره آلپ و همین‌طور عارضه زیبایی همچون دیوار راست را با تلسکوپ روی سطح ماه ببینیم.

درخشش ستاره‌های صورت‌های فلکی پاییز در آسمان شب

وی ادامه داد: همچنین در هفته پیش‌رو فرصت خوبی برای رصد صورت های فلکی پاییزی داریم که از ابتدای شب تقریبا در آسمان اوج می‌گیرند. مشهورترین این صورت‌ها، صورت فلکی فرس اعظم (Pegasus) و همینطور صورت فلکی آندرومدا (Andromeda) است که کهکشان آندرومدا را هم در این صورت فلکی داریم. کهکشان آندرومدا تا حوالی نیمه شب تقریباً بالای سر ما قرار می گیرد و وضعیت ایده آلی برای رصد با تلسکوپ دارد؛ به خصوص اگر خارج از شهر باشیم، در آسمان پرستاره و عاری از آلودگی نوری، این کهکشان را می‌توانیم با چشم غیرمسلح ببینیم‌.

کهکشان آندرومدا با چشم غیرمسلح

کهکشان آندرومدا با چشم غیرمسلح

ثبت کهکشان همسایه توسط منجم ایرانی در هزار سال پیش

وی در توضیح کهکشان آندورمدا اظهار داشت: این کهکشان در فاصله تقریبی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار سال نوری از ما قرار دارد، از کهکشان راه شیری اندکی بزرگ‌تر و نزدیک‌ترین کهکشان بزرگ همسایه‌ی ما در عالم است. کهکشانی که به لحاظ ابعاد و اندازه خیلی شبیه به راه شیری به نظر می‌رسد. این کهکشان را می توان با چشم غیر مسلح در خارج از شهر دید و دورترین جرمی است که بشر می‌تواند در عالم با چشم غیرمسلح ببیند.

سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم در توضیح رصد این کهکشان افزود: بیش از هزار سال پیش عبدالرحمان صوفی رازی (منجم ایرانی، ۲۹۱ تا ۳۷۶ ه‌.ق) نخستین بار این جرم دوردست را با چشم غیرمسلح دید و در کتاب صور الکواکب به رویت این جرم مه‌آلود در صورت فلکی امره المسلسله یا آندرومدا اشاره کرد؛ البته او نمی‌دانست آنچه می‌بیند کهکشان دوردست است و ابعاد و عظمتی بسیار فراتر از یک سحابی معمولی در اعماق آسمان دارد.

موقعیت مربع بزرگ صورت فلکی فرس اعظم در کنار صورت فلکی آندرومدا و کهکشان آندرومدا (M31)

موقعیت مربع بزرگ صورت فلکی فرس اعظم در کنار صورت فلکی آندرومدا و کهکشان آندرومدا (M31)

وی توضیح داد: سحابی ابر عظیمی از گرد و غبار میان‌ستاره‌ای است که در چرخه زندگی ستارگان نقش دارند ولی کهکشان سامانه‌های بزرگ با اندازه و مرز مشخصی هستند که از انواع ستاره‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای، ماده تاریک، و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل می شوند.

*کارشناس علم و فرهنگ

برچسب ها: رصد ماه در آسمان ، فضا و نجوم
خبرهای مرتبط
مشاهده قوی‌ترین انفجار توسط جعبه کفش ناسا
کشف ۳ سیاره بالقوه قابل سکونت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
آخرین اخبار
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند