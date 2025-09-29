مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال برای دیدار با المحرق بحرین در دسترس کادرفنی این تیم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیش‌فصل این تیم در ترکیه دچار مصدومیت شده بود، پس از گذراندن دوران نقاهت به شرایط مطلوبی رسیده و روند بازگشت خود به تمرینات گروهی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

این مدافع باتجربه و ملی‌پوش در مدت اخیر زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال مراحل توان‌بخشی را با دقت دنبال کرده و حالا آماده بازگشت به ترکیب تیم است. حضور او می‌تواند گزینه‌ای ارزشمند برای تقویت خط دفاع آبی‌پوشان در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ و لیگ برتر باشد.

بر اساس آخرین اخبار، احتمال دارد رستم آشورماتوف در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، حتی اگر از ابتدا در ترکیب اصلی قرار نگیرد، برای دقایقی در زمین حضور پیدا کند تا آمادگی کامل خود را بازیابد.

بازگشت آشورماتوف می‌تواند خبر خوشی برای هواداران استقلال باشد، چرا که او با تجربه بازی در لیگ‌های خارجی و توانایی دفاعی بالا، نقشی کلیدی در تقویت خط دفاع آشفته تیم ایفا خواهد کرد. دیدار استقلال و المحرق چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
بررسی علل و پیامد‌های فقر گلزنی در لیگ/ وقتی توپ‌ها کمتر به تور می‌رسند
عیادت ساپینتو از اکبر کارگرجم
پرونده شکایت کوین یامگا از استقلال بسته شد
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
آشتیانی:
ماندن درویش در پرسپولیس اشتباه است/ هاشمیان خصوصیات بازیکنان را نمی‌شناسد
بازگشت آشورماتوف به میدان در لیگ قهرمانان آسیا
خان محمدی:
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
کاروان المحرق امروز وارد تهران می‌شود؛ تیم بحرینی با ۷ بازیکن خارجی مقابل استقلال
یک ورزشگاه دیگر تهران از دسترس خارج شد
سیدورف بازیکنان استقلال را از فعالیت گسترده در فضای مجازی منع کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی