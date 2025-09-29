مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال برای دیدار با المحرق بحرین در دسترس کادرفنی این تیم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه دچار مصدومیت شده بود، پس از گذراندن دوران نقاهت به شرایط مطلوبی رسیده و روند بازگشت خود به تمرینات گروهی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
این مدافع باتجربه و ملیپوش در مدت اخیر زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال مراحل توانبخشی را با دقت دنبال کرده و حالا آماده بازگشت به ترکیب تیم است. حضور او میتواند گزینهای ارزشمند برای تقویت خط دفاع آبیپوشان در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ و لیگ برتر باشد.
بر اساس آخرین اخبار، احتمال دارد رستم آشورماتوف در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، حتی اگر از ابتدا در ترکیب اصلی قرار نگیرد، برای دقایقی در زمین حضور پیدا کند تا آمادگی کامل خود را بازیابد.
بازگشت آشورماتوف میتواند خبر خوشی برای هواداران استقلال باشد، چرا که او با تجربه بازی در لیگهای خارجی و توانایی دفاعی بالا، نقشی کلیدی در تقویت خط دفاع آشفته تیم ایفا خواهد کرد. دیدار استقلال و المحرق چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.