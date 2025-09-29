باشگاه خبرنگاران جوان - طی دو هفته اخیر با افزایش گشت‌های یگان حفاظت در پارک ملی بمو، مأموران در حین اجرای وظایف قانونی خود با مقاومت و رفتار‌های خشونت‌آمیز برخی افراد قانون‌گریز مواجه شدند. در برخی موارد، خساراتی به پاسگاه‌های محیط‌بانی و اموال دولتی وارد شده و تعدادی از محیط‌بانان نیز آسیب دیدند.

تاجگردون با اشاره به این حوادث، تأکید کرد: محیط‌بانان با وجود خطرات و بی‌مهری‌ها، در مسیر مقابله با شکار غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی، با جدیت و تعهد کامل ایستاده‌اند و هیچ‌گاه از انجام مأموریت خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

او با اشاره به تکرار درگیری‌ها در بازه زمانی اخیر، خواستار اقدام فوری و قاطع دستگاه قضایی برای حمایت از مأموران و مقابله با متخلفان شد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست فارس