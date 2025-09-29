باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت هفتم مهر روز جهانی قلب گفت: مراقبت از قلب حیاتی ترین اقدام است چرا که اولین علت مرگ و میر در دنیا و همچنین استان البرز بیماری های قلب و عروقی است .
وی خاطر نشان کرد : سالانه در دنیا بیش از 20 میلیون نفر به علت بیماریهای قلبی عروقی فوت میکنند که نزدیک به یک سوم کل مرگ و میر در جهان را شامل می شود و اکثر این مرگها به شکل حملات قلبی و یا سکته های مغزی اتفاق میافتد .
رئیس دانشگاه تصریح کرد: کم تحرکی ، فشارخون بالا، کلسترول و قند خون بالا، فشارهای روانی، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا، عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی هستند و سابقه خانوادگی، نژاد، جنسیت، و سن در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی موثرند.
صیادی ضمن اشاره به روز جهانی قلب با شعار " قلب شما شایسته توجه است ، هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید " تاکید کرد: این روز فرصتی است که آگاهی عمومی درخصوص سلامت قلب افزایش پیدا کند و افراد برای اقدام علیه بیماری های قلبی عروقی تشویق شوند.
رئیس دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: کلیه خدمات آموزش، پیشگیری و سنجش علایم خطر بیماری های قلب و عروقی برای کلیه گروه های سنی در مراکز و خانه بهداشت رایگان انجام می شود فقط کافی است افراد به نزدیک ترین مرکز بهداشتی مراجعه و طور مستمر از این جهت پیگیری شوند.