باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت هفتم مهر روز جهانی قلب گفت: مراقبت از قلب حیاتی ترین اقدام است چرا که اولین علت مرگ و میر در دنیا و همچنین استان البرز بیماری های قلب و عروقی است .

وی خاطر نشان کرد : سالانه در دنیا بیش از 20 میلیون نفر به علت بیماری‏های قلبی عروقی فوت می‏کنند که نزدیک به یک سوم کل مرگ و میر در جهان را شامل می ‏شود و اکثر این مرگ‏ها به شکل حملات قلبی و یا سکته‏ های مغزی اتفاق می‏افتد .

رئیس دانشگاه تصریح کرد: کم تحرکی ، فشارخون بالا، کلسترول و قند خون بالا، فشارهای روانی، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا، عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی هستند و سابقه خانوادگی، نژاد، جنسیت، و سن در ابتلا به بیماری‏ های قلبی عروقی موثرند.

صیادی ضمن اشاره به روز جهانی قلب با شعار " قلب شما شایسته توجه است ، هیچ ضربان قلبی را از دست ندهید " تاکید کرد: این روز فرصتی است که آگاهی عمومی درخصوص سلامت قلب افزایش پیدا کند و افراد برای اقدام علیه بیماری های قلبی عروقی تشویق شوند.