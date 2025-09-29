باشگاه خبرنگاران جوان - احدی عالی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی تولید جوجه یکروزه گوشتی در مزارع مرغ مادر استان گفت: سال گذشته جوجهریزی یک روزه گوشتی در استان ۷۰ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۲۰۲ قطعه بود که این میزان در ۶ ماه اول سال جاری به ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۵۴۸ قطعه رسید.
او افزود: استان اردبیل به تنهایی نزدیک به ۱۳ درصد از نیاز جوجه یکروزه گوشتی کشور را تامین میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از افزایش ۱۵ درصدی تولید گوشت مرغ و جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی این استان در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
احدی عالی اظهار کرد: تولید گوشت مرغ با ۱۵ درصد افزایش به ۳۱ هزار و ۵۵۰ تن در نیمه اول سال جاری رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۳۷ تن بود.
او با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در استان اردبیل فراتر از نیاز داخلی است، افزود: هماکنون حدود ۱۵ درصد از تولیدات استان به سایر استانهای کشور صادر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به افزایش جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته میزان جوجهریزی واحدهای مرغ گوشتی استان ۱۵ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۳۶۵ قطعه بود که این میزان در ۶ ماه نخست سال جاری به ۱۷ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۹ قطعه رسیده است.
منبع: جهاد کشاورزی