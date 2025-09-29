مهاجم خارجی تیم فوتبال استقلال در تلاش است تا بتواند عملکرد بهتری را در زمین بازی از خود به نمایش بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داکنز نازون، مهاجم اهل کشور هائیتی که در نقل و انتقالات تابستانی به تیم فوتبال استقلال پیوست، تاکنون در دیدارهای اخیر موفق به گلزنی نشده، اما با پاس مؤثر خود در دیدار مقابل ذوبآهن زمینهساز گل دوم آبیپوشان شد. این اقدام نشاندهنده اهمیت حضور او در ترکیب استقلال و تواناییاش در خلق فرصتهای گلزنی برای تیم است.
نازون در ابتدای فصل با مشکل اضافه وزن مواجه بود، اما با تصمیم کادر پزشکی و مربی بدنساز استقلال تحت یک رژیم غذایی ویژه قرار گرفت. این برنامه توانبخشی و تغذیهای باعث شد تا او به تدریج به شرایط بدنی بهتری دست یابد و توانایی خود را در میدان افزایش دهد. تحرک بیشتر نازون در دیدار اخیر استقلال مقابل شمس آذر، نشانهای از پیشرفت قابل توجه او بود. در نیمه اول این دیدار، چند موقعیت گلزنی توسط او ایجاد شد که یکی از ضرباتش با بدشانسی به تیرک برخورد کرد، اما همین عملکرد نشان داد که نازون در مسیر بازگشت به فرم ایدهآل قرار دارد.
بر اساس آخرین اخبار، انتظار میرود نازون در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ابتدا در ترکیب اصلی تیم قرار گیرد. ادامه روند مثبت این مهاجم با رعایت برنامه غذایی و بدنسازی صحیح، میتواند او را به یکی از مهرههای کلیدی کادر فنی استقلال تبدیل کند و نقش مهمی در تقویت خط حمله آبیها ایفا نماید.