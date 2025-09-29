معاون وزیر جهاد گفت: کیفیت گوشت های وارداتی در کشورهای مبدا توسط ناظران بهداشتی و شرعی و پس از ورود به کشور بررسی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: کشورهای مبدا باید الزامات بهداشتی جمهوری اسلامی در خصوص موضوع واردات گوشت یا هر نوع نهاده، فرآورده دامی و دام زنده رعایت کنند.

به گفته وی، در خصوص واردات گوشت الزامات بهداشتی را به کشورهای مبدا واردکننده اعلام می کنیم و هم ناظر بهداشتی و شرعی در آن کشور مستقر می شود که براین اساس تفاوتی ندارد از کدام کشور گوشت وارد شود.

رفیعی پور ادامه داد: در سنوات گذشته مرغ و تخم مرغ وارد می کردیم، اما در شرایط کنونی تنها گوشت قرمز از ۵ قاره وارد می کنیم که براین اساس کیفیت گوشت های وارداتی در مبدا توسط ناظران بهداشتی و شرعی مستقر می شوند و پس از ورود به مرزهای کشور در مبادی ورودی توسط همکاران دامپزشکی، اسناد چک می شود و در صورت تطابق با کدرهگیری نمونه برداری صورت می گیرد که پس از تایید شاخصه های سلامت، گوشت وارداتی اجازه ترخیص و عرضه در بازار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موضوع گوشت‌های وارداتی مغولستانی از سوی سازمان دامپزشکی به دستگاه قضا معرفی شده است، افزود: پس از دستور قاضی ما هم به عنوان تائیدکننده سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی پیشنهاد خود را در خصوص هر یک از ۳ مسیر ارائه می‌دهیم. این ۳ مسیر شام نخست برگشت محموله است که بسیاری از کشورها مبادرت به این امر می‌کنند. دوم معدوم سازی تصمیم دیگر دوم قابل اتخاذ و سوم راه دیگر این است که اگر محموله امکان سالم‌سازی داشته باشد موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه محموله گوشت های وارداتی مغولستان این هفته تعیین تکلیف می شود، گفت:برچسب‌های متفاوت عراقی و ایرانی روی گوشت‌ها مورد اشاره و عدم انطباق اسناد و مدارک منجر به توقیف محموله در گمرک استان گیلان شد و موضوع از سوی این سازمان به دستگاه قضا این استان معرفی شد.