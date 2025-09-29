شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دفاع مقدس تصاویری از آغاز بکار تحویل گیری چغندر توسط فرمانده شهر فیروزه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بهره برداری و تولید سال ۱۴۰۴ با حضور فرماندار، امام جمعه، رئیس و هیئت مدیره کارخانه، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران ادارات و کارکنان کارخانه آغاز شد. در این مراسم علی اکبری، عضو محترم هیئت مدیره شرکت، به نمایندگی از کارخانه قند و هلدینگ توسعه صنایع بهشهر ضمن خوش آمد گویی به میهمانان محترم، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا تاکید و آرزوی خیر و برکت برای بهره برداری سال جاری نمودند.

در ادامه مراسم، فرماندهی محترم سپاه شهرستان علی رستمی نیز با تبریک هفته دفاع مقدس از زحمات مدیریت محترم کارخانه و تلاش کارگران کارخانه تقدیر نموده وسنگر صنعت را مهم‌ترین سنگر اقتصادی در این برهه حساس زمانی بیان و بر همکاری و هم افزایی کلیه ادارات سطح شهرستان با مجموعه قند نیشابور تاکید نمودند.

در پایان مراسم از همکاران رزمنده ۸ سال دفاع مقدس قدردانی شد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.