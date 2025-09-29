هوشمندسازی مدارس با هدف توسعه عدالت آموزشی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u062f\u0646 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633\u060c \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06a9 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc\u060c \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0686\u0646\u062f \u0633\u0627\u0644\u06cc \u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u0648\u0644\u0648\u06cc\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n