باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال میخواهد قانون ضربه پنالتی را اصلاح کند و بازیکنان را از زدن ضربه برگشت (ریباند) پس از دفع توپ توسط دروازهبان منع کند.
به نوشته سایت بیلد آلمان، در قانون جدید اگر دروازهبان ضربه پنالتی را مهار کند دیگر بازیکن نمیتواند از توپ برگشتی استفاده کند و یک ضربه دروازه اعلام خواهد شد. البته هنوز مشخص نیست که اگر توپ به تیر دروازه برخورد کند، چگونه باید وضعیت را تفسیر کرد.
این قانون جدید میتواند از فصل آینده لاجرایی شود؛ بنابراین در جام جهانی ۲۰۲۶ اعمال نخواهد شد.
اجرای این قانون نیاز به تأیید هیاتمدیره بینالمللی فوتبال (IFAB) دارد که اختیار انحصاری تغییر قوانین فوتبال را دارد.