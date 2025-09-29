فیفا به دنبال اصلاح قانون ضربه پنالتی در فوتبال است که به بازیکن اجازه زدن توپ برگشتی را نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال می‌خواهد قانون ضربه پنالتی را اصلاح کند و بازیکنان را از زدن ضربه برگشت (ریباند) پس از دفع توپ توسط دروازه‌بان منع کند.

به نوشته سایت بیلد آلمان، در قانون جدید اگر دروازه‌بان ضربه پنالتی را مهار کند دیگر بازیکن نمی‌تواند از توپ برگشتی استفاده کند و یک ضربه دروازه اعلام خواهد شد. البته هنوز مشخص نیست که اگر توپ به تیر دروازه برخورد کند، چگونه باید وضعیت را تفسیر کرد.

این قانون جدید می‌تواند از فصل آینده لاجرایی شود؛ بنابراین در جام جهانی ۲۰۲۶ اعمال نخواهد شد.

اجرای این قانون نیاز به تأیید هیات‌مدیره بین‌المللی فوتبال (IFAB) دارد که اختیار انحصاری تغییر قوانین فوتبال را دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
قانون بسیار خوب و معقولی هست.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی به تیر هم بخورد یعنی گل نشده قصد فیفا چلوگیری از توپ توسط دروازه بان است و ناتوانی زنده توپ
۰
۳
پاسخ دادن
