تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در شش ماه نخست امسال حدود ۸ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا محمودی رستمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۸ و نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲ درصد افزایش یافت.

او افزود: در شش ماه گذشته حدود ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

عبدالرضا محمودی رستمی با بیان اینکه در این مدت حدود ۷۳ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و بیش از ۲۷ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت ۶۵ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

محمودی همچنین با اشاره به تلاش بی وقفه و شبانه روزی کارکنان نیروگاه‌ها برای تولید و تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان بخصوص در پیک مصرف تابستان و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: با پایان یافتن تابستان، طبق روال سال‌های گذشته، فصل جدید تعمیرات نیروگاه‌ها به منظور افزایش آمادگی واحد‌ها برای تولید پایدار انرژی در زمستان و تابستان سال آینده آغاز شد.

منبع:روابط عمومی نیروگاه نکا

برچسب ها: نیروگاه نکا ، شبکه سراسری برق
