باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان بازدید رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سالن اختصاصی همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴، بر جایگاه این اپراتور بهعنوان بازیگری آیندهساز در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تأکید شد.
در آخرین روز از برگزاری بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سالن اختصاصی همراه اول بازدید کرد و با معاونان و مدیران ارشد این اپراتور به گفتوگو پرداخت.
وی در جریان بازدید از سالن ۳۵ نمایشگاه الکامپ، از نزدیک با تازهترین پروژهها و راهکارهای اپراتور اول تلفن همراه در حوزههای هوشمندسازی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدمات دیجیتال آشنا شد.
فتاحی در حاشیه این بازدید با ابراز خرسندی از روند فعالیتهای همراه اول در عرصه نوآوری و تحول دیجیتال اظهار کرد که دستاوردهای همراه اول در حوزه هوشمندسازی نشان میدهد این اپراتور با نگاه آیندهمحور، مسیر روشنی را پیشروی صنعت ارتباطات کشور ترسیم کرده است. چنین رویکردی میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال، نقش تعیینکنندهای در توسعه زیستبوم فناوری و ارتقای جایگاه ایران در عرصه ارتباطات ایفا کند.
بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد و همراه اول نیز همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.