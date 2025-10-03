باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به رخداد بارندگی، کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت و انتقال به انبارهای مسقف اقدام کنند.

وی با تاکید بر جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع افزود: کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: با توجه به وزش باد شدید، کشاورزان نسبت به استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر کنترل و تنظیم دمای سالن های پرورش بیان کرد:گلخانه داران نسبت به عایق بندی سالن های پرورش و بستن دریچه گلخانه ها اقدام کنند.

وی با اشاره به مدیریت تنظیم و انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق غیراز آبگیر، حاشیه مسیل ها و رودخانه تصریح کرد: با توجه به وقوع گردو خاک، دامداران از چرای دام در مراتع جلوگیری کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، از امروز تا یکشنبه، بارش‌ها در نواحی ساحلی دریای خزر ادامه خواهند داشت، اما شدت بارش‌ها کاهش یافته و به شکل خفیف‌تری بروز خواهند کرد.

از روز شنبه، وزش باد شدید در شرق، شمال‌شرق و جنوب‌غرب کشور پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت روز یکشنبه در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت.