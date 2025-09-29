باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - رضا آستانی امروز در دیدار فعالان وسرمایه گذاران حوزه گردشگری باآیت الله عاملی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل گفت: باتوجه به مطالبه اساسی مردم، گردشگران و تاکیدات آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اردبیل آبهای گرم سنتی در سرعین احیا میشود.
او افزود:برنامه ریزی شده آب گرم ژنرال تا پایان سال به صورت سنتی احیا شود ودراختیار مردم وگردشگران قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره جامعه آبدرمانیهای استان اردبیل گفت:آب گرمهای درمانی اعصاب سو وحمام شفا هم برنامه ریزی شده باحمایت مسئولان وسرمایه گذاران به صورت سنتی احیا شود ونیاز است سند این آبهای گرم ارائه شود.
آستانی با اشاره به بلاتکلیفی ۲۰ ساله آبهای گرم ساری سو وقره سو افزود:مطالبه اساسی این است که این دو آب گرم از بلاتکلیفی درآید و دراختیار گردشگران و مردم قرار گیرد.
او بیان کرد:آب گرم پهن لو سرعین هم به صورت سنتی به بهره برداری رسید ودر اختیار مردم وگردشگران قرارگرفت.
آستانی با انتقاد از عدم پرداخت عوارض ابهای گرم سرعین توسط شرکت آب منطقهای گفت:این امر ناعادلانه بوده و انتظار میرود باحمایت مسئولان این عوارض پرداخت وبرای توسعه وتکمیل زیرساختهای سرعین هزینه شود.
او با قدردانی از تمام سرمایه گذاران بومی وغیر بومی افزود:همت و دلسوز سرمایه گذاران غیر بومی هم قابل قدردانی است ولی راه نجات استان سرمایه گذاران بومی است که حمایت عملی ویژه از این سرمایه گذاران را میطلبد.