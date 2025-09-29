باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در روزگاری که خشکسالی نفس زمین را گرفته، هر قطره از آب قنات حکم زندگی را دارد.

آبی که با زحمت از دل قنات بیرون می‌آید و در مسیر خاکی رسیدن به مزرعه آرام آرام ناپدید می‌شود.

اما جهاد کشاورزی چند سالی است وارد میدان شده تا با لوله گذاری جوی‌های خاکی دوباره امید را به زمین‌های تشنه بازگرداند.

محمدی رئیس اداره آب و خاک جهاد کشاورزی سربیشه گفت: شهرستان سربیشه دارای هزار و ۱۰۰ رشته قنات است.

او افزود: ما به قنواتی لوله اختصاص می‌دهیم که دارای اولویت‌هایی باشند، چون شاخص جمعیتی، سطح زیرکشت و همچنین اراضی قنواتی که کانال سیمانی و لوله گذاری نشده باشند.

محمدی سرپرست جهاد کشاورزی سربیشه نیز گفت: در یک سال گذشته ۱۶ روستا از روستا‌های سطح شهرستان که جوی‌های آن خاکی بوده و هدررفت آب در آن‌ها زیاد بوده، برای بهره وری بهتر آب لوله گذاری شده‌اند.

او افزود: اعتباری که در این خصوص هزینه شده ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

طرح لوله گذاری یعنی پایان هدررفت آب از قنوات، یعنی آغاز فصل تازه‌ای برای کشاورزی منطقه.

در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کیلومتر دیگر از جوی‌های خاکی در مزارع شهرستان سربیشه نیازمند لوله گذاری است که این موضوع همت و توجه ویژه مسئولین را برای جلوگیری از هدررفت آب می‌طلبد.