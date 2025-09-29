فرمانده انتظامی گلوگاه از کشف یک انبار دپو لوازم خانگی قاچاق به تعداد ۵۷ قلم کالا به ارزش مالی بیش از ۳۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید احمد خشور فرمانده انتظامی گلوگاه گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا در پی کسب خبری مبنی بر وجود انباری از کالای قاچاق لوازم خانگی، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی و با همکاری اداره صنعت معدن تجارت محل دپو لوازم خانگی شامل یخچال، اسپیلت، تلویزیون در انباری بوده را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه گفت: با هماهنگی قضایی و در عملیاتی ضربتی انبار شناسایی شده و مورد بازرسی قرار گرفت که ۵۷ دستگاه لوازم خانگی قاچاق کشف که محل دپو توسط این پلیس پلمب شد.

سرهنگ خشور با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های مکشوفه بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را مورد هدف قرار ندهید و برای کمک به اقتصاد جامعه در صورت اطلاع از هرگونه مسائل امنیتی از جمله قاچاق کالا، موضوع را سریعا از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.