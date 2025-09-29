سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات جدید به اراضی اشغالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: یک عملیات نظامی دقیق با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین-۲ با کلاهک‌های چندگانه شکافنده به اهداف حساس در یافای اشغالی (تل آویو) انجام شد.

وی افزود: این عملیات با موفقیت به اهداف خود رسید و باعث فرار میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها شد.

سریع همچنین گفت: عملیات هوایی با دو پهپاد به دو هدف حیاتی دشمن اسرائیلی در ام الرشراش (ایلات) با موفقیت به اهداف خود رسید.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: تنها گزینه ملت ما در برابر رژیم صهیونیستی رویارویی، پایداری و حمایت کامل از مردم فلسطین و مقاومت آن است. ما به انجام وظایف دینی، اخلاقی و انسانی خود تا توقف تجاوز به غزه و لغو محاصره ادامه خواهیم داد.

منبع: المسیره