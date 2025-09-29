سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان از رشد مبادلات تجاری این کشور با ایران در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالسلام جواد اخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، اعلام کرد حجم مبادلات تجاری دو کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسیده است.
به گفته آخندزاده : ۱۳ میلیون دلار آن صادرات افغانستان به ایران و ۱۶۱۳ میلیون دلار شامل واردات از ایران بوده است.
براساس اعلام این وزارتخانه، اقلام صادراتی افغانستان به ایران شامل سرب، پنبه، کشمش، نوشیدنیهای غیرالکلی انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، تالک فرآوریشده و زردآلوی خشک است.
در مقابل، افغانستان بیشتر گازوئیل، بنزین، گاز طبیعی، قطعات خودرو، سیمان، آهن، پارچه چادر، منسوجات کتانی و تخممرغ را از ایران وارد کرده است.