رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور گفت: با حمایت رهبر انقلاب و اختصاص ۴ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد، تعداد زندانیان آزاد شده به بیش از ۱۸۶ هزار نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال مبلغ ۴ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دادند.
وی افزود: از آغاز فعالیت ستاد دیه مردمی در رمضان سال ۱۳۶۹ تاکنون، بیش از ۱۸۶ هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافتهاند. تنها در ششماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۵۹۷ زندانی با بدهی نزدیک به ۱۸ همت آزاد شدهاند که از این تعداد، ۲۶۷ نفر زن و چهار هزار و ۳۳۰ نفر مرد بودهاند.
جولایی با بیان اینکه تمامی آمارها از سامانه جامع قوه قضائیه استخراج میشود و دقیق است، گفت: بدهی این زندانیان در مجموع ۱۸ همت بوده که از این میزان، ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان آن با گذشت شاکیان بخشیده شده است.
به گفته وی، معمولاً حدود ۵۰ درصد طلبکاران از بدهی خود گذشت میکنند که این امر نقش مهمی در آزادی زندانیان غیرعمد دارد.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: در ماه ربیعالاول امسال، تعداد ۸۰۳ زندانی از بند رهایی یافتند.
وی با قدردانی از همراهی مردم و خیرین، تصریح کرد: ستاد دیه در سراسر کشور دارای ۳۲ نمایندگی فعال در ۳۱ استان و یک شهرستان (کاشان) است که بهصورت مستقل فعالیت میکنند.
جولایی از حجتالاسلاموالمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به دلیل همراهی و حمایت در همایشهای اخیر ستاد دیه قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و خیرین در این امر خداپسندانه شد.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اقدامات اخیر این ستاد اظهار کرد: در ماه ربیعالاول سال جاری، با مشارکت مردم و خیرین بیش از ۵۴ میلیارد تومان کمک جمعآوری شد که منجر به آزادی ۸۳ زندانی غیرعمد شد.
وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود دو هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بود که با گذشت شاکیان، حمایت دستگاه قضا و همراهی خیرین، بخش قابل توجهی از آن پوشش داده شد.
جولایی با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات زندانیان غیرعمد مربوط به بدهیهای مالی است، تصریح کرد: در میان ۸۳ زندانی آزادشده، ۲۹۹۵ نفر بدهکاران مالی بودند.
وی تأکید کرد: فرهنگسازی در زمینه صدور چک، ضمانتهای غیرمنطقی و تعهدات مالی بدون پشتوانه ضروری است تا شاهد افزایش این نوع زندانیان نباشیم.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سالهای اخیر کمک بزرگی به کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی کرده است. با این حال همچنان زندانیانی به دلیل مشکلات قدیمی یا ناتوانی در بازپرداخت وامهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی به ستاد مراجعه میکنند.
وی درباره ترکیب دیگر زندانیان آزادشده در ماه ربیعالاول گفت: ۱۰ نفر از این زندانیان مربوط به حوادث کارگاهی، ۸ نفر ناشی از حوادث ساختمانی و ۲۴ نفر نیز به دلیل محکومیتهای شبهعمد در زندان بودند.
جولایی افزود: این پروندهها شامل مواردی مانند سهلانگاری در محیطهای کاری یا حوادث ناخواستهای نظیر تیراندازیهای غیرعمد بوده است.