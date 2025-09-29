اقدام رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران برای درخواست تعلیق رژیم صهیونیستی گام اول برای پروسه محکومیت اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در هفته‌ای که گذشت و در جریان مجمع انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک از کشور‌های حاضر در مجمع خواست ورزش پارالمپیک اسرائیل را به دلیل کشتار‌های رژیم صهیونیستی در غزه و محاصره ده‌ها هزار نفر از مردم فلسطین را به حالت تعلیق درآورند.

غفور کارگری، رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران و مشاور ویژه رییس کمیته پارالمپیک آسیا، که از دوم تا پنجم مهرماه در کنفرانس و مجمع عمومی کمیته بین‌المللی پارالمپیک در کره جنوبی شرکت کرده است، در سخنرانی خود ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، خواستار تعلیق عضویت این رژیم در کمیته بین‌المللی پارالمپیک شد.

وی با اشاره به قتل‌عام بیش از ۶۵ هزار زن و کودک فلسطینی، محاصره و گرسنگی دادن مردم این سرزمین و همچنین اقدامات خصمانه علیه ایران و دیگر کشورها، تأکید کرد: جامعه جهانی پارالمپیک نمی‌تواند در برابر چنین جنایات آشکاری سکوت کند.

رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران همچنین در این نشست از رفع تعلیق عضویت کمیته‌های ملی روسیه و بلاروس حمایت کرد.

پیشنهاد دکتر کارگری برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی با استقبال و حمایت گسترده بسیاری از کشور‌های مسلمان و سایر کشور‌های حاضر در مجمع عمومی همراه شد.

مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک طی روز‌های ۴ و ۵ مهر ماه به میزبانی سئول پایتخت کره جنوبی برگزار و طی آن اندرو پارسونیز برای سومین بار به عنوان رئیس IPC انتخاب شد.

پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تعلیق اسرائیل را به دلیل نسل کشی در غزه درخواست کرده بود.

در روز‌های گذشته اسپانیایی‌ها نیز در اروپا پرچمدار حمایت از فلسطینی‌ها شدند و رقابت‌های دوچرخه سواری در این کشور را به دلیل حضور ورزشکارانی از اسراویل به چالش کشیدند.

ایتالیا و برخی کشور‌های دیگر از جمله انگلیس و ... اعتراضات زیادی در روز‌های اخیر در مورد نسل کشی در غزه داشتند و پیش از این هم در دیدار سوپر جام فوتبال اروپا و در جریان بازی تاتنهام و پاری سن ژرمن همگان پوستر اعتراضی به جنگ افروزی اسرائیل را مشاهده کردند.

اسپانیایی‌ها در چند روز گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر انصراف از حضور در جام جهانی فوتبال به میزبانی لس آنجلس در صورت حضور اسرایل را طی بیانیه‌ای هشدار آمیز خطاب به فیفا منتشر کردند.

موج اعتراضات هر روز در کشور‌ای بیشتری علی اسرائیل شکل می‌گیرد و این کشور را به زودی به انزوا خواهد کشید.

شنیده می‌شود رئیس جمهور آمریکا به صورت غیر رسمی فیفا را تهدید کرده است که در صورت تعلیق فوتبال اسرائیل در یوفا و فیفا، از برگزاری جام جهانی فوتبال جلوگیری خواهد کرد.

از سوی دیگر درخواست کارشناسان سازمان ملل از اتحادیه فوتبال اروپا برای تعلیق فوتبال این کشور به دلیل نسل کشی در فل سطین فشار مضاعفی را به یوفا وارد کرده است و اسرائیلی‌ها در تلاشند تا با لابی و حمایت همپیمانان خود این موضوع را منتفی کنند، اما از جمع ۲۰ نفره حاضر در کمیته تصمیم گیری ۱۷ رای موافق تعلیق فوتبال اسرائیل است و این کار را برای صهیونیست‌ها دشوار کرده است، اما فعلا این جلسه را به تعویق انداخته‌اند.

به نظر می‌رسد موج جنگ افروزی‌ها و کشتار مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی هر روز بر موافقان تحریم ورزش اسرائیل می‌افزاید و امیدواریم مجامع جهانی طبق اصول ورزش همانند دیگر موارد مشابه با صهیونیست‌ها هم برخورد جدی کنند.