مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از توزیع 150 کیف و بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد مقدس به همت شرکت فولاد کاوه جنوب کیش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی، با همکاری شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، تعداد 150 بسته تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر تهیه و برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند به کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان هرمزگان اهدا گردید.

باسره افزود: هر بسته تحصیلی شامل: یک عدد کیف، دفتر، مداد سیاه و قرمز، مداد رنگی، خودکار، پاکن، تراش، خط کش، پرگار، اتود، چسب ماتیکی، ماژیک، آبرنگ، قیچی و جامدادی بوده که طبق برنامه ریزی انجام شده بسته ها مطابق پایه تحصیلی دانش آموزان تفکیک و با همکاری مددکاران و کارشناسان فرهنگی به دانش آموزان معزز اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش بیان داشت: همچنین به همت و همکاری و تأمین هزینه از سوی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، تعداد 150 نفر از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد در برنامه فرهنگی و شاد و مفرّح سیرک پرشین در تالار شهید آوینی شهر بندرعباس شرکت کردند.

وی در ادامه به اهمیت و جایگاه مسئولیت های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و یاد آور شد: هدف از ارائه خدمات در حوزه مسئولیت های اجتماعی، کمک به تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است و بی شک حضور و مشارکت مؤثر و هدفمند بنگاه های اقتصادی، شرکت ها و صنایع بزرگ استان در کنار نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، نقش بسیار مهم و بسزایی در کمک به رفع مشکلات محرومین و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و کاهش آلام این عزیزان خواهد داشت.

منبع:کمیته امداد هرمزگان