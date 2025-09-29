عملیات فرودگاه بین‌المللی بخارست پس از ظاهر شدن یک پهپاد غیرنظامی در نزدیکی باند فرودگاه مختل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شرکت ملی فرودگاه‌های بخارست (CNAB) گزارش داد که عملیات فرودگاه بین‌المللی هنری کواندا در بخارست در ۲۸ سپتامبر پس از ظاهر شدن یک پهپاد غیرنظامی در نزدیکی باند فرودگاه مختل شد.

کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی به خدمه یک هواپیمای ایرباس A۳۳۰ خطوط هوایی ترکیه که برای فرود در حال نزدیک شدن بود، در مورد پهپاد کوچک هشدار دادند.

به عنوان یک اقدام احتیاطی، پرواز‌ها حدود ۴۰ دقیقه به حالت تعلیق درآمد، چندین هواپیما به مناطق امن منتقل شدند و ۹ هواپیمای دیگر برای فرود در یک باند جایگزین هدایت شدند.

مقامات رومانی اکنون در جستجوی اپراتور پهپاد هستند. پرواز پهپاد در نزدیکی فرودگاه‌های غیرنظامی یا نظامی در رومانی ممنوع است و مجازات کیفری دارد.

رادیو رومانی خاطرنشان کرد که حادثه مشابهی در ۱۹ سپتامبر رخ داده است، زمانی که یک پهپاد غیرنظامی در حدود ۴ کیلومتری همان فرودگاه شناسایی شد.

منبع: تاس

