در پی سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش فناوری برزیل، مقامات برزیلی اعلام کردند که هدفشان استفاده از این سرمایه‌ها برای تبدیل کشور به یک تولیدکننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه چینی « چاینا دیلی» تاکید کرد که سرمایه‌گذاری‌های چین، بخش فناوری در برزیل را تقویت کرده است. به طوری که داده‌های منتشر شده توسط شورای تجاری برزیل و چین در این ماه نشان داد که این سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته به ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر رقم سال ۲۰۲۳ است.

این روزنامه افزود که طبق گفته دولت برزیل و سرمایه‌گذاران، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری فزاینده چین در برزیل، نوآوری و فناوری محلی را تقویت کند و این امر به نفع اقتصاد خواهد بود و افق‌های جدیدی را می‌گشاید.

در همین راستا، اوالاس موریرا، وزیر صنعت برزیل اظهار داشت که کشورش هدف دارد سرمایه را به سمت تبدیل شدن به تولیدکننده فناوری و سرمایه‌گذار در اقتصاد‌های شریک هدایت کند. موریرا اضافه کرد که منابع این سرمایه‌گذاری‌ها متنوع است و برزیل اکنون پنجمین مقصد بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان است که فرصت‌های شغلی و درآمد ایجاد می‌کند.

او همچنین تاکید کرد که سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد برزیل می‌تواند محرک دستاورد‌ها در نوآوری و فناوری برای صنعت محلی باشد. وزیر صنعت برزیل همچنین تاکید کرد که شرکت‌های برزیلی و چینی باید به بخش‌های بیشتری از زنجیره تولید روی بیاورند و دولت باید بخش‌های استراتژیک را مشخص کرده و شرایط لازم برای رشد بخش خصوصی مستقل را فراهم کند.

او همچنین اشاره کرد که برزیل قصد دارد سرمایه‌گذاری خارجی خود را گسترش دهد و بسیاری از بخش‌های آن هم‌اکنون در چین حضور دارند، از جمله قهوه، پروتئین‌ها و مواد غذایی، سلولز، و شرکت‌هایی مانند WEG در زمینه تجهیزات الکتریکی.

او در پایان گفت که  از طریق این دو مسیر - پذیرش سرمایه‌گذاری و انجام آن - برزیل در حال ایجاد هم‌افزایی برای یک محیط نوآورانه، ایجاد مراکز تحقیقاتی، اعزام برزیلی‌ها به چین، گسترش یادگیری آنها و افزودن ارزش به زنجیره تولید در کشور است.

منبع: المیادین

