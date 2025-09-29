رسانه‌های هندی با دلایل واهی سعی در توجیه انصراف نماینده فوتبال این کشور از سفر به ایران دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال موهان باگان هند که قرار بود برای دیدار با سپاهان ایران در لیگ سطح ۲ قهرمانی آسیا به کشورمان بیاید از این سفر امتناع کرد.

باشگاه موهان باگان هند مدعی شد باید طبق شرایط امنیتی بازی در /کشور بی طرف برگزار شود و این درخواست را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد و این در خواست رد شد.

هندی‌ها درخواست خود را برای دادگاه عالی ورزش ارسال کردند و منتظر پاسخ این مرجع برای درخواست بازی در کشور بی طرف مقابل نماینده ایران هستند.

سایت telegraphindia در این مورد نوشته است: سال گذشته نیز موهان باگان در ایران حاضر نشد و این موضوع منجر به نتیجه ۳ بر صفر و جریمه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شد و از طرفی بار دیگر این اتفاق می‌تواند جریمه سنگینی برای این تیم به همراه داشته باشد.

این سایت هندی نوشته است روابط سرد دیپلماتیک بین کشور‌های هند و ایران دلیل این اتفاق است و آنها معتقدند همانطور که بازی‌های ایران و عربستان وسال‌ها در کشور بی طرف برگزار شد بازی با هند نیز باید در کشور بی طرف باشد.

در این گزارش اشاره شده است که توصیه‌های امنیتی برای برخی بازیکنان و اتباع هندی برای سفر به ایران وجود دارد، اما ممنوعیت برای این سفر از لحاظ دولتی وجود ندارد، اما چند بازیکن خارجی این تیم از استرالیا و برزیل در مورد این سفر نظر موافقی ندارد، اما امکان جریمه سنگین موهان باگان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد و شاید برای یک یا دو فصل از حضور در رقابت‌های آسیایی منع شویم.

گفته می شود این تیم با محرومیت در این دوره از رقابت ها روبرو می شود و احتمالا پس از اینکه روال قانونی انجام شود  محرومیت و جریمه در نامه ای به این باشگاه ابلاغ می شود.

برچسب ها: موهان باگان ، لیگ قهرمانان آسیا ، سپاهان اصفهان
