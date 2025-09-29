باشگاه خبرنگاران ؛ فاطمه فرخ زاده - در این همایش که همزمان با ۷ و ۸ مهر روز ملی شمس و مولانا در حال برگزاری است، ۱۶نفر از شمس ومولانا پژوهان داخلی وخارجی ابعاد مختلف شخصیت شمس ومولانا وتاثیرات پیوند معنوی این دو شخصیت فرهنگی را در عرصه عرفان و ادب بررسی می‌کنند.

یازدهمین دوره همایش بین‌المللی شمس و مولانا با هدف تبیین اندیشه‌های عرفانی، ادبی و فرهنگی این دو چهره برجسته تاریخ(شمس الدین محمدبن ملک داد تبریزی و مولانا جلال الدین محمد مولوی) ، با حضور پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.

رضا جعفر پوردبیر همایش شمس ومولانا در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:در این دوره ، دبیرخانه همایش موفق به دریافت ۱۶۰ مقاله علمی از شمس پژوهان و مولوی شناسان داخلی و خارجی از کشورهای آلمان ۲ مقاله، هندوستان ۲ مقاله، قزاقستان ۲ مقاله، پاکستان و گرجستان هر کدام ۱ مقاله ازبکستان ۲ مقاله و کشور ترکیه ۴ مقاله شد. پس از بررسی‌های اولیه برای درست نویسی مقالات بر اساس استانداردها، ۳۲ مقاله واجد شرایط علمی و تخصصی تشخیص داده شد که پس از بررسی هر مقاله توسط حداقل ۳ داور البته با لحاظ رعایت اصل بی طرفی از طرف داوران و دبیرخانه همایش به طوری که کلیه مقالات پذیرفته شده بدون نام و مشخصات نویسنده و صرفا با مشخص نمودن کد اختصاصی به داوران محترم ارسال شد.

وی افزود: از میان آن‌ها ۲۲ مقاله برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش انتخاب گردید. و

۲ مقاله نیز جهت ارائه حضوری در سالن همایش برگزیده شد که نویسندگان آنها آقای امیر حسین عاشق حسینی با عنوان مقاله، تعادل قهر و لطف در سلوک عرفانی و سلامت روان با تحلیلی بر اندیشه های شمس تبریزی از منظر روانشناسی از شهر ارومیه و مقاله فریده داودی مقدم با عنوان تحلیل عناصر معنا درمانی در مقالات شمس تبریزی از شهر تهران بودند.

جعفر پور ادامه داد: سخنرانان داخلی و بین‌المللی

در بخش سخنرانی‌ها، همایش میزبان ۸ نفر از اساتید برجسته داخلی هستیم که با ارائه دیدگاه‌های نوین در حوزه عرفان و ادبیات، فضای علمی همایش را غنا خواهند بخشید.

وی اظهارداشت: حضرت آیت الله عبدالکریم بی آزار شیرازی خطیب توانمند و استاد بی نظیر در حوزه عرفان و ادب از مجمع تقریب مذاهب، دکتر ایرج شهبازی از دانشگاه دهخدا، دکتر مصطفی شهر آیینی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر ماندانا تیشه یار معاون محترم پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمدعلی موسی زاده از دانشگاه تبریز، دکتر شهین اعوانی از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، دکتر رحمان مشتاق مهر از دانشگاه مدنی تبریز، دکتر فاطمه مدرسی از دانشگاه ارومیه و دکتر مسعود امید از دانشگاه تبریز دکتر حمید تقی آبادی از دانشگاه مشهد سخنرانان داخلی این دوره از همایش و دکتر تورقای شافاق و دکتر سرهات گلتاش و دکتر اولجای کوجا تورک از کشور دوست و همسایه ترکیه و دکتر محمد امین رشادت از کشوردوست و همسایه افغانستان به صورت حضوری میهمان ما هستند.

همچنین ۵ سخنران بین‌المللی از کشورهای هندوستان، افغانستان، قزاقستان، گرجستان و آلمان به صورت مجازی در برنامه‌های همایش حضور خواهند یافت یافتند که به دلیل ضیق وقت برنامه جداگانه ای برای برگزاری همایش در بستر مجازی تدارک دیده شده است که زمان و تبلیغات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که ،یازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا بار دیگر نشان خواهد داد که اندیشه‌های این دو بزرگ‌مرد تاریخ، همچنان الهام‌بخش پژوهشگران و اندیشمندان در سراسر جهان است. حضور پررنگ اساتید داخلی و خارجی، کیفیت بالای مقالات و مشارکت فعال شهروندان از نقاط مختلف کشور، نویدبخش استمرار این حرکت فرهنگی در سال‌های آینده خواهد بود.