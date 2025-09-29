برنامه بازی‌های تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات آسیایی جوانان در بحرین اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتسال جوانان ایران (زیر ۱۷ سال) اواخر مهرماه برای شرکت در مسابقات آسیایی جوانان راهی کشور بحرین خواهد شد. هشت تیم در این رقابت‌ها در دو گروه قرار گرفته‌اند که گروه‌بندی مسابقات را در زیر مشاهده می‌کنید:

گروه A: بحرین - ازبکستان - افغانستان - چین
گروه B: ایران - تایلند - عربستان - قرقیزستان

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

تیم‌ها براساس تصمیم AFC رتبه‌بندی شده‌اند.

جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان)

۱ - تایلند (B ۲) - عربستان (B ۳) ساعت ۱۵،
۲ - افغانستان (A ۳) - ازبکستان (A ۲) ساعت ۱۷:۳۰،
۳ - بحرین (A ۱) - چین (A ۴) ساعت ۲۰،
۴ - ایران (B ۱) - قرقیزستان (B ۴) ساعت ۲۲:۳۰

شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان)

۵ - تایلند - قرقیزستان ساعت ۱۵،
۶ - چین - ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰،
۷ - بحرین - افغانستان ساعت ۲۰،
۸ - ایران - عربستان ساعت ۲۲:۳۰

یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان)

۹ - افغانستان - چین ساعت ۱۵،
۱۰ - عربستان - قرقیزستان ساعت ۱۷:۳۰،
۱۱ - تایلند - ایران ساعت ۲۰،
۱۲ - بحرین - ازبکستان ساعت ۲۲:۳۰

دوشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان) → روز استراحت

سه‌شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان) مرحله نیمه‌نهایی

۱۳. برنده گروه B - نایب‌قهرمان گروه A ساعت ۱۶،
۱۴. برنده گروه A – نایب‌قهرمان گروه B، ساعت ۱۹

چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان) → روز استراحت
پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان) رده‌بندی و فینال

۱۵. بازی رده‌بندی (بازنده نیمه‌نهایی ۱ - بازنده نیمه‌نهایی ۲) ساعت ۱۶،
۱۶. فینال (برنده نیمه‌نهایی ۱ - برنده نیمه‌نهایی ۲) ساعت ۱۹

مراسم اهدای جوایز ساعت ۲۱

برچسب ها: فوتسال نوجوانان ، مسابقات آسیایی
خبرهای مرتبط
دوره آموزشی پزشکی در خدمت ورزش حرفه‌ای بانوان برگزار شد
سلام نظامی دو قهرمان تیراندازی کشورمان در مسابقات آسیایی + فیلم
برای حضور در مسابقات آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان؛ اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا
ترکیب تراکتور برای دیدار امشب مقابل الوحده
از استارت آسیایی اسکوچیچ تا شعبده‌بازی درویش در برنامه ورزشی دست اول
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
انتقاد هندی‌ها از سیاست AFC در قبال سفر به ایران
بازدید سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات از اردوی تیم گلبال جوانان
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
نورافکن: خواهان پیروزی پرگل برابر موهون باگان هند هستیم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی