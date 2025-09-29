محمدی گفت: انتظار می‌رود با دستور صریح، لایحه سختی کار آتش‌نشانان تهران و موضوع شهادت و ایثارگری آنان در مسیر تصویب قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان امروز -دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴- با حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور، علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران کشوری و شهری در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه این سازمان امروز در مسیر ۱۰۱ ساله خود فعالیت می‌کند، اظهارکرد: سازمان آتش‌نشانی تهران اکنون با ۱۳۸ ایستگاه فعال و ۵ هزار و ۶۰۰ آتش‌نشان به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم است. این در حالی است که پیش از انقلاب تنها ۱۸ ایستگاه و ۸۰۰ آتش‌نشان وجود داشت و توسعه عمده ایستگاه‌ها و نیرو‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورده است.

وی با تأکید بر نقش ایثارگرانه آتش‌نشانان افزود: خانواده آتش‌نشانان تاکنون بیش از هزار شهید و جانباز تقدیم کشور کرده‌اند؛ شهیدانی که همگی جان خود را در راه خدمت و نجات جان و مال مردم این سرزمین فدا کردند.

محمدی همچنین حضور ۱۶ بانوی آتش‌نشان در دوره مدیریت جدید شهری را «برگ زرینی در نقش‌آفرینی بانوان ایران» دانست و تصریح کرد: خدا را شاکرم که طی این سال‌ها و با مساعدت شهردار تهران، هر سال شاهد رونمایی از تجهیزات جدید تخصصی در سازمان بوده‌ایم. با این حال ناترازی تجهیزات انباشته از گذشته، ضرورت توجه ویژه به تأمین نیاز‌های کلان‌شهر تهران را دوچندان کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به نقش نیرو‌های این سازمان در بزنگاه‌های حساس و بحران‌ها تصریح کرد: حضور آتش‌نشانان همواره آرامش‌بخش برای مردم، مسئولان و سایر نیرو‌های امدادی بوده است. امروز توانسته‌ایم در تراز پنج کشور برتر آتش‌نشانی جهان قرار بگیریم که مایه افتخار ماست. اما خدمات سازمان محدود به تهران نبوده و در اقصی نقاط کشور، از مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده تا بحران‌هایی نظیر حادثه ساختمان متروپل آبادان و حتی خدمت‌رسانی مرز‌های شش‌گانه در ایام اربعین، حضور به‌موقع و خدمت‌رسانی بی‌وقفه آتش‌نشانان ادامه داشته است.

وی با اشاره به برخی مطالبات جامعه آتش‌نشانان گفت: با وجود تصویب شغل آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت در مجلس شورای اسلامی، این موضوع هنوز در خصوص آتش‌نشانان تهران اجرایی نشده است. انتظار می‌رود با دستور صریح، لایحه سختی کار آتش‌نشانان تهران و موضوع شهادت و ایثارگری آنان که با پیگیری شهردار تهران تهیه و به مجلس ارسال شده در مسیر تصویب قرار گیرد.

محمدی در ادامه به کمبود تجهیزات در سطح ملی اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مسئول ایمنی اربعین کشور و عضو کارگروه آتش‌نشانان اتحادیه خدمات شهری باید بگوییم نوسازی تجهیزات در بسیاری از شهر‌های کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و این مشکل تنها با اختصاص بودجه ملی برطرف می‌شود چرا که بودجه‌های ناچیز شهرداری‌ها پاسخگوی نیاز‌ها نیست.

وی تأکید کرد: بخش زیادی از تجهیزات آتش‌نشانی وارداتی است و لازم است معافیت‌های گمرکی برای تجهیزات امدادی در دستور کار قرار گیرد. نابسامانی در ایمنی مراکز امدادی و شهرک‌ها و... خواب را از چشمان آتش‌نشانان گرفته و هر روز شاهد حوادث ناگوار در این مراکز هستیم. همچنین وقوع بالای حوادث جاده‌ای و نبود استقرار آتش‌نشانان در جاده‌ها از مشکلات جدی است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان یادآور شد: حدود ۱۵ سال است که شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی خاموش‌کننده‌ها را از خودرو‌ها حذف کرده‌اند، در حالی که این تجهیزات می‌توانستند نقش مهمی در کاهش ضریب حوادث ایفا کنند.

منبع: شهرداری تهران 

برچسب ها: آتش نشان ، شهردار تهران
