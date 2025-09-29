شهردار تهران گفت: طی این ۴ سال سعی ما بر این بود که گوشه‌ای از خدمات آتش‌نشانان عزیز را جبران کنیم، اما هرچه کنیم گوشه‌ای از زحمات و عرق جبین شما که در کنار آتش و سختی‌ها بر پیشانی‌تان می‌نشیند، جبران نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان امروز -دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴- با حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور، علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران کشوری و شهری در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

شهردار پایتخت در این مراسم با بیان اینکه ایثار، فداکاری و جان‌فشانی آتش‌نشانان زبانزد همگان است، اظهار کرد: آتش‌نشانان در شرایط سخت پای کار هستند و با شجاعت و شهامت همواره حاضر به ایثار جان خود برای نجات جان دیگران هستند.

وی ادامه داد: همکاران خوبم در آتش‌نشانی؛ خواهران و برادران آتش‌نشان در سخت‌ترین شرایط در صف مقدم ارائه خدمت قرار دارند. در برنامه‌ای که امروز پخش شد؛ گوشه‌هایی از زحمات آتش‌نشانان نشان داده شد، اما حقیقت ماجرا و اصل صحنه؛ شرایط سخت و پیچیده‌ای است که آتش‌نشانان باید در آن تصمیم‌گیری کنند و در میدان عمل دیگران را از صحنه حادثه نجات دهند و بعد از آن هم صحنه حادثه را خاموش کنند.

زاکانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: یکی از نکات قابل توجه این جنگ که با شکست صهیونیست‌ها پایان یافت، حضور آتش‌نشانان در صف مقدم و پذیرش مسئولیت از سوی آنان بود. طبق تقسیم ستاد مدیریت بحران کشور، مسئولیت میدان با آتش‌نشانان بود و در هر نقطه‌ای که حادثه‌ای رخ می‌داد، آنان حاضر می‌شدند. سایر مجموعه‌های شهرداری، اورژانس، هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های امدادی نیز در کنار آنان بودند و کمک می‌کردند.

شهردار تهران ادامه داد: این افتخار برای جمع است که هر کجای کشور نیازی باشد و اعلام شود، آتش نشانان تهران به صورت فوری خود را به صحنه رسانده و در خدمت به هموطنان شب و روز نمی‌شناسند.

وی تاکید کرد: طی این ۴ سال سعی ما بر این بود که گوشه‌ای از خدمات شما عزیزان را جبران کنیم، اما هرچه کنیم گوشه‌ای از زحمات و عرق جبین شما که در کنار آتش و سختی‌ها بر پیشانی‌تان می‌نشیند، جبران نمی‌شود.

شهردار تهران در پایان ضمن تبریک روز آتش‌نشانی به آتش‌نشانان سراسر کشور گفت: امید داریم آتش‌نشانان با نصرت و یاری و کمکی که به مردم می‌کنند مستمرا مورد عنایت اهل‌بیت باشند و در زندگی دنیوی پیروز و موفق و در آخرت هم سربلند باشند. از رئیس‌جمهور و تک تک دوستان تشکر می‌کنم و امید دارم بتوانیم در مدیریت شهری گوشه‌ای از زحمات آتش‌نشانان را جبران کنیم.

منبع: شهرداری تهران 

