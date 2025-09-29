معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی گفت: در زمان حاضر ۷۰ هزار نفر در کشور در صف دریافت مستمری و خدمات بهزیستی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید جواد حسینی روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: ۲ ماه پیش تعداد پشت نوبتی‌های مستمری به صفر رسیده بود اما در این مدت ۷۰ هزار نفر دیگر برای دریافت مستمری ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح‌های فرصت‌آفرینی و توانمندسازی، شرایط لازم برای زیر پوشش قرار گرفتن این افراد فراهم می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی گفت: در زمان حاضر هشت میلیون نفر در کشور زیر پوشش سازمان بهزیستی هستند و از خدمات مشاوره، مستمری و سایر خدمات دیگر بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر سه هزار مرکز مشاوره و ۹ هزار موسسه خیریه در کشور فعال است و به قشرهای مختلف جامعه خدمات مشاوره ارائه می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی و اجتماعی برای ارائه خدمات به جامعه هدف گفت: سازمان بهزیستی به سمت ارائه خدمات محله محور، افزایش مشارکت مردم و اجتماعی کردن خدمات در حال حرکت است.

وی با اشاره به اینکه افزایش مشارکت مردم برای حمایت از جامعه هدف و همچنین مشارکت دولتی ، عمومی و مسولیت اجتماعی در دستور کار قرار دارد گفت: زیست‌بوم مشارکت اجتماعی طراحی شده است.

به گفته حسینی، ماهانه سه هزار میلیارد تومان(همت) یارانه و مستمری به مراکز و جامعه هدف بهزیستی پرداخت می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی ادامه داد: پارسال ۱۴ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار و همچنین با تامین جهیزیه و ارائه خدمات مشاوره زمینه ازدواج ۶ هزار نفر از مددجویان بهزیستی در کشور فراهم شد.

حسینی با اشاره به فعالیت ۳۸۵ اورژانس اجتماعی گفت: با همت و تلاش کارشناسان بهزیستی در اورژانس اجتماعی به ۸۳ درصد کودک آزاری‌ها و به مسائل ۹۲ درصد دختران فراری رسیدگی و به چرخه زندگی بازگشتند.

وی یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده و با توجه به اهمیت اورژانس اجتماعی امسال ۳۰ مرکز اورژانس اجتماعی با ۵۰۰ دستگاه خودرو و جذب ۲۰۰ نیروی جدید در کشور راه‌اندازی می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۰۶ هزار معلول در کشور فاقد مسکن هستند گفت: تامین مسکن یکی از الزامات توانمندسازی جامعه هدف است و در همین ارتباط ۴۶ هزار واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی در حال ساخت است.

به گفته وی، برای تامین مسکن مددجویان چهار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه و سه میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود.

ضرورت رفع مشکلات و کمبودهای نیازمندان

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که در حوزه معلولان و نیازمندان در سطح استان وجود دارد گفت: با وجود افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، خودکشی و دیگر کشی، کودکان کار و کودکان فراری اما هنوز برخی از شهرستان‌های این استان از جمله بِن، کوهرنگ، فلارد، خانمیرزا و فرخشهر از داشتن اورژانس اجتماعی محروم هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: در زمان حاضر به دلایل مختلفی مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری قفل و به بن بست رسیده است و از مسوولان بهزیستی درخواست می‌شود نسبت به رفع مشکل مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی اقدام کنند.

به گفته وی، چندین خانواده چند معلولی در استان وجود دارد که این خانواده‌ها مغفول واقع شده‌اند و نیاز به رسیدگی بیشتر دارند.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون انبوه سازان مسکن باید ۱۰ درصد ساختمان تازه ساخت خود را با کیفیت مناسب در اختیار معلولان قرار دهند، این امر در استان انجام نمی‌شود.

امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اینکه مستمری پرداختی به جامعه هدف بهزیستی کم و ناچیز است افزود: معیشت افراد دارای ناتوانی و معلولیت به سختی گذرانده می‌شود و افزایش مستمری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: مرکز نگهداری شبانه‌روزی معلولان جسمی و حرکتی شدید به خصوص بیماران اوتیسم مرد در استان وجود ندارد و راه‌اندازی یک مرکز در استان ضروری است.

غربالگری شنوایی ۱۶ میلیون نوزاد

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در زمان حاضر طرح‌های غربال‌گری شنوایی نوزدان و تنبلی چشم (آمبلیوپی) در حال اجراست که تاکنون ۱۶ میلیون نوزاد معادل ۹۶ درصد نوزادان در سطح کشور در بخش شنوایی و ۶۱ میلیون کودک نیز در بخش بینایی غربال‌گری شده‌اند.

فاطمه عباسی افزود: با اجرای طرح غربال‌گری از ناشنوایی ۵۰ هزار نوزاد و از کم بینایی و نابینایی ۵۰۰ هزار کودک سه تا پنج سال در کشور جلوگیری شده است.