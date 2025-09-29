باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به مناسبت ۷ مهر، روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش نشانان و خانواده‌های آنها، آماری از فعالیت‌های انجام شده در ۶ ماهه امسال را اعلام کرد.

به گفته او، آتش‌نشانان رشت در این مدت در مجموع ۴ هزار و ۵۱۵ مورد عملیات اطفاء حریق، امداد و نجات و ارائه خدمات ایمنی به شهروندان حضور یافتند.

رئیس آتش نشانی رشت با بیان اینکه از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴ حریق منازل مسکونی این شهر ۱ درصد و حریق تجاری ۸ درصد کاهش داشته است، افزود: ۳۵ درصد از حریق‌های منازل مسکونی به دلیل اتصال در سیستم سیم‌کشی برق و وسایل برقی رخ داد؛ این در حالی است که تنها ۲۰ درصد این منازل مسکونی (کمتر از ۸۰ خانه) بیمه آتش‌سوزی داشتند.

مومنی تصریح کرد: در این مدت هزار و ۸۵۸ مورد اطفاء حریق در شهر رشت داشتیم که بیشترین آن به آتش‌سوزی در علفزار و ضایعات اختصاص داشت.

او همچنین با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال تیم‌های امداد و نجات در هزار و ۷۳۹ مورد حادثه عملیاتی شدند، گفت: رکورد بیشترین حادثه مربوط به محبوس شدن در آسانسور با هزار و ۳۵۲ مورد بود که نشان از ضرورت توجه جدی به سرویس و نگهداری آسانسور‌ها و البته توجه به وجود UPS جهت بهره برداری در مواقع قطع برق را دارد.

بنا بر اعلام رئیس آتش نشانی رشت، بیش از ۹۱۸ مورد خدمات ایمنی به شهروندان ارائه شده که بیشترین آن شامل بسته شدن درب بدون محبوس شدن با ۲۷۱ مورد بوده است.

مؤمنی از ثبت ۱۲۱ هزار و ۱۳۵ تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در این مدت خبر داد و افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که آتش‌نشانان در ۶ ماهه امسال بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ بار برای کمک به شهروندان به دل خطر زده‌اند.

او تأکید کرد: از آنجایی که بخش قابل توجهی از حریق‌ها در منازل مسکونی ناشی از اتصالات برقی بوده، از شهروندان خواهشمندیم سرویس دوره‌ای سیم‌کشی‌ها و آسانسور‌ها را جدی بگیرید چرا که این مهم ساده‌ترین راه برای پیشگیری از بسیاری از حوادث است.

منبع: روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی رشت