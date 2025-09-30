عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با گذشت بیش از ۱۰ روز از آغاز فصل کشت، خبری از اعلام قیمت نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با گذشت بیش از ۱۰ روز از آغاز سال زراعی، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است که این امر بلاتکلیفی کشاورزان را به همراه دارد.

به گفته وی، طی جلسات اخیر، سازمان برنامه و بودجه قیمتی را اعلام نکردند و به نظر می رسد که بیان برخی اظهار نظرها چوب لای چرخ تولید می گذارند و امنیت غذایی را خدشه دار می کنند.

هاشمی ادامه داد: به رئیس شورا پیشنهاد داده ایم که در جلسه بعدی شورا بحث های فنی و کارشناسی شود، بلکه تنها به سراغ رای گیری برویم و ابتدا مسئولان سازمان برنامه اعلام کنند چراکه آنها تاکنون قیمتی اعلام نکردند و شاید به نرخ آنها رای دهیم و در صورت عدم رای، قیمت ما رای گیری شود

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: مسئولان سازمان برنامه بدنبال آن هستند که فصل کشت سپری شود و سپس هر موضوعی خواستند خود اعمال کنند.

برچسب ها: تولید گندم ، قیمت گندم
تبادل نظر
