باشگاه خبرنگاران جوان - نیما حسین‌زاده سرپرست اداره کل شیلات مازندران گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و مصوبه کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران فصل صید ماهیان استخوانی در منطقه میانکاله بهشهر به‌دلیل شرایط خاص از روز سه شنبه ۱۵ مهرماه آغاز می‌شود و فصل صید ماهی استخوانی در سایر نقاط استان از یکشنبه ۲۰ مهرماه در دریای مازندران است.

او افزود: تمام برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز فصل صید در دریای مازندران صورت‌گرفته است.

سرپرست اداره کل شیلات مازندران گفت: امسال تعاونی‌های صیادی پره در اجرای طرح کمک به تکثیر طبیعی برای حفظ ذخایر دریای خزر مشارکت داشتند.

مازندران با توجه به در اختیار داشتن بیشترین ساحل جنوبی دریای خزر و وجود رودخانه‌های متعدد یکی از استان‌های پیشرو در آبزی‌پروری و فعالیت‌های شیلاتی است، سالانه حدود ۳۰ هزار تن انواع آبزیان تولید شده در این استان به سایر نقاط کشور و صادرات ۱۲ تا ۲۰ هزار تنی محصولات شیلاتی به ارزش ۲۰ تا ۲۵میلیون دلاری نیز انجام می‌شود.

همسایگی با دریای خزر در نوار ساحلی به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر و وجود ۵۴ شرکت تعاونی صیادی پره در این استان با اشتغال حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر و همچنین فعالیت بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مزرعه آبزی‌پروری سبب شده که مازندران بیشترین سهم را در فعالیت‌های شیلاتی جنوب دریای خزر داشته است.

صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش " پره " است به این صورت که تور‌هایی با ارتفاع ۷ تا ۱۰ متر و به طول یک هزار و ۲۰۰ متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا (۱۴ متری عمق دریا) ریخته و پس از انباشته شدن از ماهیان استخوانی شامل گونه‌های کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می‌شود.

سر صیاد، فوکا پوش (صیادان باچکمه‌های بلند) تور ریز، چینت چی (مرمت کار تور) قایقران و تراکتور ران از نیرو‌های اصلی در انجام صیادی پره هستند.

صیادان مازندرانی در فصل صید ماهیان استخوانی سال گذشته ۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از دریای خزر صید کردند که ارزش وزنی ماهیان صید شده ۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران