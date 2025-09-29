روسیه می‌گوید در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک در نهایت زرادخانه‌های انگلیس و فرانسه نیز باید در مذاکرات گنجانده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آمده است که مذاکرات در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک ابتدا باید بین روسیه و ایالات متحده انجام شود، اما در نهایت زرادخانه‌های انگلیس و فرانسه باید در مذاکرات گنجانده شوند.

اظهارات پسکوف در حالی مطرح می‌شود که کرملین در این ماه به ایالات متحده پیشنهاد داد که در صورت انقضای پیمان کنترل تسلیحات استارت جدید در سال آینده، محدودیت‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای استراتژیک مستقر شده را داوطلبانه به مدت یک سال حفظ کند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که پیشنهاد پوتین «بسیار خوب» به نظر می‌رسد، اما موضوع به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را با روسیه و چین آغاز کند.

پسکوف به خبرگزاری تاس گفت: «طبیعتاً، ما باید مذاکرات را در سطح دوجانبه آغاز کنیم. استارت جدید در نهایت یک سند دوجانبه است. اما در درازمدت، نمی‌توانید با این زرادخانه‌ها انتزاعی بمانید. به علاوه، این زرادخانه‌ها بخشی از مشکل کلی امنیت جهانی اروپا و ثبات استراتژیک هستند.»

پیمان استارت جدید در سال ۲۰۱۰ توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودف، روسای جمهور وقت امضا شد، یک سال بعد لازم‌الاجرا شد و در سال ۲۰۲۱ پس از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.

در سال ۲۰۲۳، پوتین مشارکت روسیه را به حالت تعلیق درآورد، اما مسکو اعلام کرد که همچنان به رعایت محدودیت‌های کلاهک ادامه خواهد داد. پوتین این ماه پیشنهاد خود را برای حفظ محدودیت‌های این پیمان ارائه داد، زیرا اوکراین تلاش می‌کند ترامپ را متقاعد کند که به دلیل حمله فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه اعمال کند.

روسیه و ایالات متحده تاکنون بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را دارند. پیمان استارت جدید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک مستقر را به ۱۵۵۰ و تعداد وسایل نقلیه تحویل - موشک‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیما‌های بمب‌افکن - را به ۷۰۰ کلاهک از هر طرف محدود می‌کند.

فرانسه و انگلیس که عضو پیمان استارت جدید یا پیمان‌های پیشین آن نبودند، زرادخانه‌های بسیار کوچک‌تری دارند که تعداد آنها بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلاهک است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پیمان استارت نو ، روسیه و آمریکا
