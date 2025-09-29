ارتش در خوی گفت: نیروهای مسلح ایران با اقتدار تمام حافظ نظام و میهن اسلامی هستند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم هفته دفاع مقدس با حضور امیر سرتیپ واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ارتش، فرمانده سپاه خوی، فرمانده هان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهداو اقشار مختلف مردم در مسجد سرهنگ شهانق برگزار شد.

امیرسرتیپ دوم عباس واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ ارتش جمهوری اسلامی در این مراسم بعداز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، امنیت، سلامت و جنگ ۱۲ روزه و عرض تسلیت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصراله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به رشادت های نیروهای مسلح در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: نیروهای مسلح ایران با اقتدار تمام حافظ نظام و خاک میهن اسلامی هستند.

وی در ادامه به پنجم مهرماه ۱۳۶٠ سالروز عملیات ثامن الائمه با رمز ( نصرمن الله و فتح قریب ) با ۳۵ گردان از نیروهای ارتش، سپاه، ژاندارمری و نیروهای بسیج با محوریت لشگر ۷۷ خراسان در منطقه شرق رودخانه کارون و شمال بهمن شیر اجرا شد که در آن ۳۸٠٠ نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و فقط ۲۴۲ نفر از نیروهای ایران شهید شدند. و دراین عملیات ۱۵٠ کیلومتر از خاک میهن از دست دشمن آزاد شد و این عملیات غرورآفرین فتح بابی شد برای دیگر عملیات های پیروز مندانه دیگر. واحدی یاد و خاطره شهیدان، فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا که در هفتم مهرماه ۱۳۶٠ به شهادت رسیدند گرامیداشت.

امیر سرتیپ دوم واحدی در ادامه سخنان خود به بعضی مشترکات دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و گفت: در هردو جنگ ما از کشور خود دفاع کردیم و هیچوقت آغاز کننده جنگ نبوده و نخواهیم بود.

وی افزود: برخلاف دشمنان که در آغاز و ادامه جنگ به مناطق شهری حمله کرده و مردم بی گناه را به شهادت می رساندند نیروهای نظامی ایران هیچوقت به مردم عادی شهرهای دشمن حمله نظامی نمی کرد، فقط مناطق نظامی و استراتژیکی را مورد حمله قرار می دادند.

واحدی اضافه نمود: یکی دیگر از مشترکات دو جنگ این بود که ما با تمام توان نظامی و اعتقادی خود با همه کشور های استکباری جنگ می کردیم و اسرای گرفته شده از بیش از ۳٠ کشور در دفاع مقدس گویای همین مسئله است.

وی افزود: در هردو جنگ برخلاف افکار دشمن نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد

دشمن فکر می کرد با ایجاد اختلاف میان اقوام ، جنگ و مشکلات اقتصادی، نظام شکست می خورد ولی مشاهده کردند که اقوام مختلف مردم با همدلی مثال زدنی با رهبری و نیروهای مسلح در مقابل دشمنان ایستادند.

فرمانده تیپ ۲۶۴ ارتش گفت: سربازان این ملت در نیروهای مسلح با الهام گیری از سیاست های جنگی امیرمؤمنان علی ع که با دشمن مردانه می جنگید و پشت به دشمن نمی کرد و هرگز به دشمن تسلیم نمیشد. در مقابل دشمنان مردانه می ایستیم و اگر دشمنان به خاک ایران چپ نگاه کنند، علی وار در مقابل آنها می جنگیم، خون می دهیم ولی خاک به دشمن نمی دهیم.

امیر عباس واحدی به سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصراله اشاره کردو گفت: سید حسن نصراله یکی از نوابغ

سیاسی، فرهنگی و نظامی زمان بود که با پیروی از مکتب تشیع امام خمینی در حدود ۳٠ سال در راه مقاومت با دشمنان جنگید و دشمنان را به زانو درآورد.

وی افزود: سید حسن نصراله افتخارش این بود که خودرا سرباز ولایت می دانست ودر تمام مراحل زندگی مبارزاتی خود فرامین امامین انقلاب را اجرایی کرد و در آخر جان خود را در راه مکتب اسلام داد وبه شهادت رسید.