مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: کلاس‌های کوتاه‌مدت برای بیش از ۲۰ هزار نوآموز دوزبانه در آستانه سال تحصیلی جدید در استان برگزار شد تا زمینه ورود آنان به نظام آموزشی تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ رسول صفرزایی اظهار کرد: با توجه به ترکیب زبانی خاص در سیستان و بلوچستان، آموزش پایه‌ای زبان فارسی برای نوآموزان غیر فارسی‌زبان از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت استان به‌شمار می‌رود.

وی افزود: به‌همین منظور، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت پیش‌دبستانی با حضور بیش از یک‌هزار مربی متخصص در شهریور برگزار شد و بیش از ۲۰ هزار کودک دوزبانه تحت آموزش قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تصریح کرد: محتوای این دوره‌ها بر تقویت مهارت‌های ارتباطی، آشنایی با محیط مدرسه و آمادگی ذهنی و زبانی نوآموزان برای ورود به پایه اول ابتدایی تمرکز داشت.

صفرزایی با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش شکاف آموزشی و ارتقای عدالت تربیتی دارد، گفت: آموزش رسمی پیش از دبستان به‌ویژه برای کودکان در مناطق دوزبانه، زمینه‌ساز موفقیت تحصیلی در سال‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به بازدید از چند کلاس آموزشی به‌صورت سرزده و بررسی کیفیت اجرا و تعامل مربیان با نوآموزان از نزدیک گفت: خانواده‌ها از این طرح استقبال خوبی داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: نتایج اولیه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برگزاری این دوره‌ها در افزایش اعتماد به نفس نوآموزان و سازگاری آنان با محیط مدرسه مؤثر بوده است.

صفرزایی تصریح کرد: توسعه آموزش پیش‌دبستانی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار در دستور کار جدی آموزش و پرورش استان قرار دارد و تداوم این طرح‌ها منوط به همکاری نهاد‌های مرتبط و تأمین اعتبارات لازم خواهد بود.

