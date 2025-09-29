نتایج نشان داد که حزب حاکم طرفدار اتحادیه اروپا در مولداوی در یک انتخابات مهم پارلمانی پیروزی قاطعی بر رقیب متمایل به روسیه خود به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نتایج روز دوشنبه نشان داد که حزب حاکم طرفدار اتحادیه اروپا در مولداوی در یک انتخابات مهم پارلمانی، پیروزی قاطعی بر رقیب متمایل به روسیه خود به دست آورد که نشان دهنده حمایت از تلاش مولداوی برای پیوستن به این بلوک و رهایی از مدار مسکو است.
عملکرد قوی حزب اقدام و همبستگی رئیس جمهور مایا ساندو در روز یکشنبه در برابر بلوک میهنی، مایه آسودگی خاطر دولت و شرکای اروپایی آن خواهد بود که مسکو را به تلاش برای تأثیرگذاری بر نتیجه متهم کرده بودند.
نظرسنجیهای منتهی به انتخابات، حزب پاس و بلوک میهنی را در رقابت تنگاتنگی قرار داده است و هیچکدام بعید است به اکثریت نزدیک شوند. شمارش تقریباً نهایی آرا توسط کمیسیون انتخابات مولداوی به دولت این امکان را میدهد تا برای رسیدن به هدف عضویت در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تلاش کند.
همچنین این نتیجه مولداوی را از جنجالهای سیاسی که تهدیدی برای بیثباتی بیشتر پس از آنچه مقامات آن را کمپین روسیه برای ایجاد اختلال در انتخابات و منحرف کردن مسیر کیشیناو به سمت اروپا توصیف کردند، نجات میدهد. مسکو دخالت در مولداوی را رد کرده است.
با شمارش تقریباً تمام آرا، حزب پاس ۵۰.۱ درصد در مقابل ۲۴.۲ درصد بلوک میهنپرستان که به دنبال نزدیکتر کردن مولداوی به مسکو بود، به دست آورد.
آمادگی برای انتخاباتی که رهبران پاس آن را مهمترین رویداد از زمان استقلال مولداوی از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ مینامیدند، با اتهاماتی مبنی بر تقلب از سوی هر دو طرف تا روز رأیگیری و در همان روز خدشهدار شد. دولت ساندو مدعی شد که روسیه تلاش کرده است از طریق انتشار گسترده اطلاعات نادرست و خرید رأی، رأی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
استانیسلاو سکریریو، مشاور امنیت ملی ساندو گفت که زیرساختهای انتخاباتی و وبسایتهای دولتی مورد حمله سایبری قرار گرفتهاند و تهدیدهای جعلی بمبگذاری به حوزههای رأیگیری در مولداوی و خارج از کشور ارسال شده است.
روز یکشنبه، ایگور دودون یکی از رهبران بلوک میهنپرستان و رئیس جمهور سابق مولداوی خواستار اعتراضات در مقابل پارلمان شد و ادعا کرد که ساندو قصد دارد رأیگیری را لغو کند. او مدرکی ارائه نکرد.
مقامات که همچنین در مورد تلاشهای تحت حمایت روسیه برای ایجاد ناآرامی پس از رأیگیری هشدار داده بودند، از نزدیک نظارهگر خواهند بود که آیا دودون این تهدید را عملی میکند یا خیر و در صورت انجام این کار، چه جمعیتی را میتواند تحت فرمان خود درآورد.
مولداوی - با جمعیتی بالغ بر ۲.۴ میلیون نفر که تحت تأثیر جنگ در کشور همسایه، اوکراین، دخالت ادعایی روسیه و کمبود انرژی قرار گرفته است - مدتهاست که بین روسیه و اروپا مردد بوده است. بلوک میهنپرستان و دیگر گروههای مخالف تلاش کرده بودند تا از خشم رأیدهندگان به دلیل مشکلات اقتصادی و کندی روند اصلاحات سوءاستفاده کنند - نارضایتیهایی که به گفته مقامات، به دلیل انتشار گسترده اطلاعات نادرست تشدید شده است.
تورم همچنان در حدود ۷ درصد بالا است، در حالی که مولداویاییها هزینههای بالاتری را برای انرژی وارداتی متحمل میشوند.
اما عملکرد انتخاباتی حزب پاس نشان میدهد که پلتفرم این حزب مبنی بر ادغام اروپایی و جدایی از روسیه هنوز در میان طیف وسیعی از رأیدهندگان طنینانداز است.
