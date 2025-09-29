مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از تخصیص زمین به مساحت ۲ هزار و ۳۷۳ هکتار در شهرستان‌های استان تهران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با فناوری‌های نوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرحامد اختری ضمن اعلام تخصیص اراضی به وسعت ۲ هزار و ۳۷۳ هکتار در شهرستان‌های مختلف استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: احداث این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از جدیدترین و به روزترین فناوری‌های صفحات خورشیدی، موجب افزایش راندمان تولید انرژی پاک شده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان و کشور ایفا خواهد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشت: نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از منابع مهم انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم قابل توجهی در افزایش سبد انرژی کشور دارند و به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی کمک شایانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها نه تنها به تولید انرژی پاک و سالم کمک می‌کنند، بلکه در جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی نیز گام مهمی محسوب می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و حفظ محیط زیست است و امیدوار است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، بتوان به اهداف توسعه پایدار و انرژی سبز دست یافت.

منبع: 

برچسب ها: سازمان منابع طبیعی ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
در حاشیه سومین انرژی‌های بادی مطرح شد
نارضایتی وزیر نیرو از سهم انرژی‌های تجدیدپذیر
نگاه ویژه به تجدیدپذیرها با رشد ۵۰ درصدی ظرفیت تولید انرژی پاک
برق ۱۰۰ اداره پرمصرف پایتخت قطع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
چرا بورس سبز شد؟
توزیع آرد نانوایی به قنادی تایید شد + فیلم
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
قیمت هرکیلو برنج ایرانی به ۳۲۰ هزارتومان رسید
میزان مصرف برق به کمتر از ۴۰۰۰ مگاوات کاهش یافت+ فیلم
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
آخرین وضعیت حق‌آبه هیرمند اعلام شد+ فیلم
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
درصد پرشدگی سد‌های پنجگانه تهران در مجموع ۱۴ درصد/ تنش آبی در کشور ادامه دارد 
آخرین اخبار
۳۱۲۰ کاربر جاده‌ای در استان تهران آموزش ایمنی دیدند
آخرین وضعیت حق‌آبه هیرمند اعلام شد+ فیلم
بارش پراکنده باران در گیلان، مازندران و اردبیل
درصد پرشدگی سد‌های پنجگانه تهران در مجموع ۱۴ درصد/ تنش آبی در کشور ادامه دارد 
قیمت هرکیلو برنج ایرانی به ۳۲۰ هزارتومان رسید
توزیع آرد نانوایی به قنادی تایید شد + فیلم
میزان مصرف برق به کمتر از ۴۰۰۰ مگاوات کاهش یافت+ فیلم
چرا قوانین عرضه نفت در بورس انرژی روی زمین‌مانده است؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم