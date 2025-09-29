باشگاه خبرنگاران جوان - میرحامد اختری ضمن اعلام تخصیص اراضی به وسعت ۲ هزار و ۳۷۳ هکتار در شهرستانهای مختلف استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی، گفت: احداث این نیروگاهها با بهرهگیری از جدیدترین و به روزترین فناوریهای صفحات خورشیدی، موجب افزایش راندمان تولید انرژی پاک شده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان و کشور ایفا خواهد کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشت: نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدپذیر، سهم قابل توجهی در افزایش سبد انرژی کشور دارند و به کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی کمک شایانی میکنند.
وی تصریح کرد: این پروژهها نه تنها به تولید انرژی پاک و سالم کمک میکنند، بلکه در جهت حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی نیز گام مهمی محسوب میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت: این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت برای حمایت از توسعه انرژیهای پاک و حفظ محیط زیست است و امیدوار است با همکاری دستگاههای ذیربط، بتوان به اهداف توسعه پایدار و انرژی سبز دست یافت.
