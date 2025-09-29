اجتماع باشکوه گردان‌های یکم و دوم کوثر در سالن خلیج فارس باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار و گردان سوم نیز با نام شهیده خبرنگار فرشته باقری افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، محمدمهدی حسن‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس به‌ویژه شیرزنان دفاع از این مرز و بوم گفت: گردان‌های کوثر ظرفیتی بی‌بدیل و نمونه‌ای روشن از حضور همه‌جانبه، باصلابت و مؤثر بانوان در عرصه‌های مختلف است. حضور زنان و دختران سرزمین ما در بسیج، گواه و نمونه یک زن تراز موفق برای دیگر جوامع است و داشتن الگو‌های بی‌بدیلی مانند حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) باعث شده است مادران تمدن‌ساز از این مکتب رشد کرده و در دامان ایشان سربازان امام زمان (عج) تربیت شوند.

وی افزود: گردان‌های کوثر امروز نه‌تنها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بلکه در صحنه‌های خدمت‌رسانی، امداد، جهاد تبیین و حتی عرصه‌های تخصصی شهری نقش‌آفرینی می‌کنند. این حرکت‌ها نشان می‌دهد که بسیج بانوان شهرداری تهران توانسته است ظرفیت عظیم و مغفول‌مانده‌ای را بالفعل کرده و به عنوان بازوی مؤثر در کنار برادران بسیجی ایفای نقش نماید.

حسن‌زاده با بیان اینکه دفاع مقدس تنها به سنگر‌های جنگ محدود نمی‌شود، گفت: امروز نیز همان روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری بانوان بسیجی باید در سنگر‌های نوین همچون فضای مجازی، مقابله با جنگ نرم و ارتقای فرهنگ عمومی شهر جلوه‌گر شود. نقش بانوان در این میدان‌ها کمتر از میدان نبرد نیست و می‌تواند نسل جوان را از آسیب‌ها و هجمه‌های فرهنگی مصون بدارد.

فرمانده سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح گردان سوم کوثر، نشان‌دهنده گسترش این جریان مبارک و افزایش اعتماد به توانمندی بانوان بسیجی است. این مسیر نورانی ادامه همان راهی است که بانوان مجاهد در دفاع مقدس آغاز کردند و امروز وظیفه ماست که با حفظ و انتقال این سرمایه معنوی، آن را به نسل‌های آینده بسپاریم.

