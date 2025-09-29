باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در پیام تسلیت علیرضا کاظمی آمده است: در کمال تأسف و تأثر، درگذشت استاد گرانقدر؛ جناب آقای حاج غلامعباس سرشور خراسانی؛ مؤلف کتاب‌های درسی قرآن را خدمت شما بزرگواران و تمامی جامعه ارجمند فرهنگی و قرآنی و دلدادگان کلام نورانی باری تعالی، صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

پوشیده نیست که زحمات بی‌دریغ آن عزیز سفرکرده، در خدمت خاضعانه به ساحت مقدس قرآن کریم و تعلیم آموزه‌های الهی به نسل‌های مختلف، ذخیره‌ای ارزشمند و باقیات الصالحاتی بی‌نظیر برای روح بلند ایشان خواهد بود.

غلام‌عباس سرشور خراسانی از پیشکسوتان شناخته شده عرصه قرآن در مشهد به‌شمار می‌رود که دهه‌ها از عمر خود را صرف آموزش و خدمت به قرآن کریم کرده بود، چهارم مهر درگذشت، بسیاری از شاگردان او امروز در جایگاه‌های مختلف قرآنی و فرهنگی کشور فعالیت دارند.

از جمله فعالیت‌های ماندگار او می‌توان به تاسیس موسسه «آموزش تربیت حضرت خدیجه (س)» اشاره کرد که نقش مهمی در گسترش آموزه‌های قرآنی و سبک زندگی اسلامی ایفا کرده است.