رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند در حال برگزاری است و مدال نقره نماینده ایران در پرتاب وزنه با اعتراض رقیبان پس گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند در حال برگزاری است و در سومین روز از این مسابقات، علیرضا مختاری ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۳ به مصاف حریفان خود رفت که پرتاب‌های اول، دوم، چهارم و ششم این ورزشکار در زمان مسابقات خطا اعلام شد و ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان با رکورد ۸.۶۵ متر (پرتاب سوم) در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد، اما به دلیل اعتراضی که به دو پرتاب صحیح او صورت گرفت، پرتاب‌های او نیز خطا اعلام شد و مختاری از دور مسابقات حذف و از کسب مدال بازماند.

پیش از این امان الله پاپی در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۷ با ثبت رکورد ۵۱.۵۵ متر به مدال برنز رسید و ظفر ذاکر در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ با ثبت رکورد ۱۱.۶۵ متر ششم جهان شد.

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان فردا سه شنبه ۸ مهر، الهام صالحی در ماده پرتاب وزنه ساعت ۷:۱۰ صبح، پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب ساعت ۱۵، مهدی اولاد _ امیرحسین علیپور (ملی پوشان نابینایان و کم بینایان) در ماده پرتاب وزنه ساعت ۱۵:۳۰، هاجر صفرزاده (ملی پوش نابینایان و کم بینایان) در مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف حریفان خود می‌روند.

