باشگاه خبرنگاران جوان- حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران با بیان این‌که تهران با سرعت در حال ورود به دوره سالمندی است، اظهار کرد: «طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۱۵ حدود ۲۰ درصد جمعیت پایتخت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این واقعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهری و اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.»

وی با تأکید بر این‌که رویکرد شهرداری تهران در هفته ملی سالمند فراتر از برنامه‌های نمادین است، ادامه داد: «سالمندان نه به عنوان قشری نیازمند مراقبت، بلکه به مثابه شهروندانی توانمند و اثرگذار دیده می‌شوند که گنجینه‌ای از خرد و تجربه‌اند.»

صاحب در تشریح برنامه‌های هفته ملی سالمند گفت: «افتتاح سرای زندگی به عنوان مرکز توانمندسازی سالمندان، آغاز طرح جامع مراقبین سالمند، اجرای غربالگری شناختی و تربیت سفیران حافظه از دیگر برنامه‌های امسال است.»

وی افزود: «در قالب برنامه‌های پهنه‌ای نیز همایش سالم پیر شویم، رویداد بازی‌های شناختی نشاط سالمندی، پیاده‌روی بزرگ سالمندان در بوستان‌های اصلی شهر و جشنواره غذا‌های سنتی و سه‌نسلی برگزار می‌شود.»

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین از اجرای پویش شهری «سایه‌تون مستدام» خبر داد و تصریح کرد: «در این کمپین با اکران گسترده طرح‌های فرهنگی در سطح شهر تلاش می‌کنیم پیام احترام و تکریم سالمندان را به عموم شهروندان منتقل کنیم.»

هفته ملی سالمندان امسال از هشتم تا چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با روز جهانی سالمندان در سراسر کشور برگزار می‌شود.