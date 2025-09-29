به گفته رئیس هیات مدیره جامعه دندان سازان ایران اکنون توازن در پذیرش دانشجوی پروتز با دندان پزشکی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - فرید هاشم نژاد رئیس هیات مدیره جامعه دندان سازان ایران در نشست خبری سی و دومین کنگره بین المللی جامعه و انجمن علمی دندان سازی ایران گفت: این کنگره بیش از سه دهه با هدف ارتقای علمی همکاران برگزار می‌شود و امیدوارم به جایگاه واقعی در منطقه و بین المللی برسیم. این کنگره در سطح ملی تبدیل به یک برند شده است.

به گفته وی جامعه دندان سازان ایران در کنار ارتقای علمی به دندان ثبت کد نظام دندان سازی هستند تا افراد فعال در این صنف بهتر شناسایی شوند. همکاران دندان ساز از جایگاه علمی بالایی در جهان برخوردار هستند.

فرید هاشم نژاد تاکید کرد: سلامت دهان و دندان حق همه مردم ایران است و باید در این خصوص اقدامات بهتری انجام شود.  اگر پروتز با مواد با کیفیت ساخته شود طول عمر بالایی خواهد داشت.

وی بیان کرد: شکل گیری آکادمیک دندان سازی ایجاد شده است دندان ساز غیر مجاز شرایط بدی را برای ما ایجاد کرده است. برای کاهش هزینه‌ها کیفیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.  

وی تصریح کرد: بر اساس حکم قانونی رشته ما آکادمیک است و سالیانه بیش از ۲۴۰۰ دانشجوی دندان پزشکی پذیرش می‌شود، پذرش ۸۰ نفر در حوزه دندان سازی آمار خوبی نیست.

وی ادامه داد: برخی از دانشگاه‌ها دانشجوی پروتز دندان سازی را با وجود داشتن ظرفیت در این رشته پذیرش نمی‌کنند.

حسینعلی ماهگلی رئیس هیات مدیره انجمن علمی دندان سازان ایران گفت: در مهر سال گذشته مجوز انجمن علمی دندان سازان صادر شده است این کنگره اولین بار انجمن علمی دندان سازان به صورت مستقل این کار علمی را برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این کنگره ارتقای بار علمی همکاران است.

به گفته وی رشته دندان سازان تا مقطع کارشناسی است و به دلیل حلقه مفقوده این رشته ادامه دار نبوده، اما امسال فارغ التحصیلان ارشد در رشته مرتبط می‌توانند در دکترا ادامه تحصیل دهند.  

حسینعلی ماهگلی تصریح کرد: هوش مصنوعی در اختیار ما است و اینکه هوش مصنوعی سبب بسته شدن فعالیت رشته دندان سازی است، نادرست است.  

وی ادامه داد: هزینه تربیت دانشجوی پروتز دندان سازی بالا است و به همین خاطر برخی مراکز آموزشی دانشجوی این رشته را پذیرش نمی‌کنند.  با توجه به تعرفه‌های دولتی و نوسانات موجود صندوق‌های بیمه گر این خدمات را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.  

در ادامه مراسم، رضا ناهیدی دبیر علمی کنگره گفت: در این دوره حدود ۱۰۰ مقاله دریافت شده است و مجموعه آب از کارگروه‌ها در شاخه پروتز مقالات ارسالی بررسی شده است.  

به گفته وی در این کنگره پنل‌های سناریو محور و پرسش و پاسخ در راستای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات متخصصان انجام خواهد شد.  

در ادامه مراسم، امیر خانلری دبیر اجرایی کنگره گفت: کنگره از ۲۹ مهر تا ۲ آبان در تهران برگزار خواهد شد و در این کنگره ۴۰ شرکت دندان سازی در حوزه‌های هوش مصنوعی و دیجیتال حضور خواهند داشت.

به گفته وی مسابقه طراحی دیجیتال و آثار تجسمی درحاشیه این کنگره برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف در زمینه ساخت دستگاه‌های دیجیتال ساخت دندان فعال هستند.

وی ادامه داد: اگر درمان فرد دچار آسیب باشد با شکایت خود فرد، دندان ساز گرفتار می‌شود و در همین راستا دندان ساز به بهترین نحو ممکن کار درمانی‌اش را انجام می‌دهد.

