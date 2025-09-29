شهردار منطقه ۱۴ از افزایش سرانه ورزشی چهارد از ۱۹ به ۲۲ مترمربع تا پایان سال جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴؛ در نشستی با حضور شمس احسان عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته ورزش شورا، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ و جمعی از مدیران، آخرین اقدامات و برنامههای ورزشی این منطقه با تأکید بر توسعه زیرساختها و ارتقای سلامت اجتماعی بررسی شد.
در این جلسه ضمن گزارش افزایش چشمگیر فعالیتهای ورزشی شهروندی و توسعه فضاهای ورزشی، بر افزایش سرانه ورزشی منطقه از ۱۹ به ۲۲ مترمربع تا پایان سال جاری تأکید شد.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه تعداد ایستگاههای ورزش شهروندی برای بانوان و آقایان از ۴۲ ایستگاه فعال در سال گذشته به ۴۴ ایستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، گفت: این ایستگاهها میزبان بیش از ۳۳۰۰ شهروند هستند که زیر نظر مربیان تخصصی به فعالیتهای ورزشی میپردازند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساختهای ورزشی نیز اقدامات چشمگیری جهت دسترسی آسانتر شهروندان به فضاهای ورزشی استاندارد صورت گرفته از جمله میتوان به مرمت و بازسازی ۹ زمین چمن، احداث زمین چمن مصنوعی ۷۰۰۰ متری گلها، زمین ۸۰۰ متری بوستان نارنج، زمین ۴۰۰ متری بوستان گلزار، سوله ورزشی ترنج به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع و همچنین احداث دو زمین ورزشی آسفالتی در بوستانهای نارنج و شاهد از جمله این پروژههای مهم به منظور افزایش سرانه ورزشی این بخش از پایتخت هستند.
شهرابی یاداور شد: در کنار توسعه فضاهای فیزیکی، فعالیتهای ورزشی متنوعی نیز برای شهروندان برنامهریزی و اجرا شده است، از برگزاری مسابقات جام رمضان با حضور ۶۴ تیم فوتبال محلات، برگزاری مسابقات “قهرمان شهر”، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور ۲۵۰۰ نفر، برپایی جشنواره و فعالیتهای مفرح و سلامت محور تا راهاندازی باشگاه مجازی ورزشی در ایام جنگ دوازدهروزه که نشاندهنده پویایی و مشارکت بالای شهروندان در برنامههای ورزشی منطقه است.
افزایش سرانه ورزشی؛ نمادی از توجه ویژه به سلامت شهروندی
شمس احسان عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته ورزش شورا نیز افزایش سرانه ورزشی منطقه از ۱۹ متر به ۲۲ مترمربع تا پایان سال جاری را ارزشمند و مهم برشمرد و گفت: این جهش قابل توجه در سرانه ورزشی، بازتابی از رویکرد جدی شهرداری منطقه ۱۴ در حوزه سلامت عمومی و فراهم آوردن امکانات لازم برای سبک زندگی فعال شهروندان است.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت اجتماعی و روانی شهروندان، بهویژه بانوان، اظهار داشت: منطقه ۱۴ بافت فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی دارد و ظرفیتهای ورزشی باید در جهت ارتقای تابآوری اجتماعی و افزایش شور و نشاط مردم مورد استفاده قرار گیرد.
شمس احسان با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات سازمان ورزش شهر تهران و اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی این را نشاندهنده اهمیت موضوع ورزش و ساماندهی گروههای در معرض آسیب در مدیریت شهری دانست.
در بخش پایانی از جلسه، فعالان حوزه ورزش منطقه به بیان دغدغهها و درخواستهای خود پرداختند و ضمن پاسخگویی به دغدغههای فعالان حوزه ورزش، دستورات لازم برای رفع بخشی از چالشهای ورزش شهروندی نیزصادر شد.
پس از برگزاری نشست، عضو شورای اسلامی شهر تهران به همراه شهردار و مدیران منطقه از پروژههای ورزشی در حال احداث و مجموعههای ورزشی منطقه ۱۴ بازدید کردند تا از نزدیک در جریان پیشرفت پروژهها و نیازهای موجود قرار گیرند.