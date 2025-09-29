معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی، متضمن تامین امنیت غذایی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد در نشست راهبردی مدیران ستادی و استانی این شرکت، ضمن تبیین برنامه‌های کلان تامین و توزیع کالا‌های اساسی، بر استمرار آرامش در بازار و تامین پایدار امنیت غذایی کشور تاکید کرد.

وی افزود: با همه توان در مسیر تامین گندم و توزیع آرد مورد نیاز پخت نان و تدارک کالا‌های اساسی از جمله برنج، شکر و روغن با نرخ‌های مصوب گام برمی‌داریم تا باری از دوش مردم برداشته شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه در زمینه کالا‌های اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد و نرخ این اقلام هیچ تغییری نکرده است، اظهار داشت: کالا‌های موجود در بنادر شمالی و جنوبی کشور و محموله‌هایی که از طریق کشتی به این بنادر حمل می‌شوند، طبق برنامه‌ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز ذخیره‌سازی منتقل می‌شوند.

ذخایر موجود گندم پاسخگوی نیاز کشور تا پایان سال است

راد، با اعلام اینکه ذخایر موجود گندم پاسخگوی نیاز کشور تا پایان سال جاری است و ذخیره‌سازی سایر کالا‌های اساسی نیز کفاف مصرف چند ماهه کشور را می‌دهد، تصریح کرد: علاوه بر تولید داخلی، کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی نیز طبق برنامه در مسیر بنادر کشورمان در حرکت‌اند.

راد، با تاکید بر نقش تنظیم بازار در مدیریت کالا‌های اساسی، خاطرنشان کرد: در تعیین نرخ تضمینی خرید گندم، تابع سیاست‌های دولت و مجری تصمیمات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی هستیم.

منبع: شرکت بازرگانی دولتی ایران

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، امنیت غذایی کشور ، شرکت بازرگانی دولتی ایران
خبرهای مرتبط
سیاست‌های جدید وزارت جهاد منجر بر برهم زدن نظم بازار می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی:
افزایش ۵ درصدی تولید برنج داخلی/ صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد رشد کرد
پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۱۵۰ همت گذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود