باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد در نشست راهبردی مدیران ستادی و استانی این شرکت، ضمن تبیین برنامههای کلان تامین و توزیع کالاهای اساسی، بر استمرار آرامش در بازار و تامین پایدار امنیت غذایی کشور تاکید کرد.
وی افزود: با همه توان در مسیر تامین گندم و توزیع آرد مورد نیاز پخت نان و تدارک کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن با نرخهای مصوب گام برمیداریم تا باری از دوش مردم برداشته شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه در زمینه کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد و نرخ این اقلام هیچ تغییری نکرده است، اظهار داشت: کالاهای موجود در بنادر شمالی و جنوبی کشور و محمولههایی که از طریق کشتی به این بنادر حمل میشوند، طبق برنامهریزی دقیق و در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز ذخیرهسازی منتقل میشوند.
ذخایر موجود گندم پاسخگوی نیاز کشور تا پایان سال است
راد، با اعلام اینکه ذخایر موجود گندم پاسخگوی نیاز کشور تا پایان سال جاری است و ذخیرهسازی سایر کالاهای اساسی نیز کفاف مصرف چند ماهه کشور را میدهد، تصریح کرد: علاوه بر تولید داخلی، کشتیهای حامل کالاهای اساسی نیز طبق برنامه در مسیر بنادر کشورمان در حرکتاند.
راد، با تاکید بر نقش تنظیم بازار در مدیریت کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: در تعیین نرخ تضمینی خرید گندم، تابع سیاستهای دولت و مجری تصمیمات شورای قیمتگذاری محصولات اساسی هستیم.
منبع: شرکت بازرگانی دولتی ایران