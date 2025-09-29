رئیس سازمان بازرسی با انتقاد از مشکلات سامانه ثبت سفارش واردات برنج خاطرنشان کرد: مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- خداییان در نشست بررسی وضعیت بازار کالا‌های اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، اظهار داشت: برنج پس از نان، مهم‌ترین کالای اساسی مردم است و هرگونه نابسامانی در بازار آن پیامد‌های جدی برای جامعه به همراه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با انتقاد از مشکلات سامانه ثبت سفارش واردات برنج خاطرنشان کرد: مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

وی افزود: برخی افراد اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، اما وارداتی انجام نمی‌دهند؛ لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.

خداییان همچنین تأکید کرد: چنانچه شرایط بازار ایجاب کند، ورود دولت برای تأمین و توزیع برنج نه تنها موجب ایجاد تعادل خواهد شد، بلکه زمینه رقابت سالم بخش خصوصی و همکاری بیشتر آن با دولت را نیز فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت فعال‌تر شدن بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین اولویت‌ها افزود: باید در حوزه تخصیص ارز، ثبت سفارش و مدیریت واردات، شفافیت و سرعت بیشتری اعمال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ضعف نظارت‌های دستگاه‌های متولی انتقاد کرد و گفت: با وجود گزارش‌هایی مبنی بر احتکار برنج، کنترل و پیگیری کافی انجام نشده است.

خداییان تاکید کرد: بر واردات، انبارداری، توزیع و قیمت‌گذاری باید به‌طور دقیق و مستمر نظارت شود؛ به‌ویژه درباره برنج‌هایی که سال‌ها در انبار مانده و اکنون با قیمت‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شوند.

رئیس سازمان بازرسی خواستار اصلاح سامانه‌های نظارتی، برخورد با متخلفان و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان شد و تأکید کرد: بازار برنج باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع کشاورز و مصرف‌کننده همزمان حفظ گردد.

 

۱۳:۱۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چند سال هست قانون مبارزه با گرانی،احتکار عوض نشده؟هرقانونی بنفع مردم به ضرر خواص هست بروزرسانی نمیشه،برعکس هرقانونی به ضرر مردم بنفع دولت و خواص هست،گاهی اوقات هرسال بروزرسانی میشه،کسی هم پاسخگو این تناقض نیست،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
برنج خیلی گران شده و قیمت همینطور بالا می رود، قیمت گذاری کردید برنج پاکستانی را گرانتر کردید به فکر مردم عادی باشید.
