باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - غزه بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار گرفته است. باریکهای کوچک، اما پر از اراده که در برابر یکی از قدرتمندترین ماشینهای جنگی جهان ایستاده است. «میدل ایست مانیتور» در گزارشی تحلیلی تأکید میکند که آنچه امروز در غزه میگذرد صرفاً یک جنگ نظامی نیست، بلکه آزمونی تاریخی برای کرامت انسانی و مقاومت در برابر ظلم است. با وجود ویرانی خانهها، بمباران بیمارستانها و کشتار هزاران نفر، مردم غزه همچنان به پایداری ادامه میدهند.
غزه؛ از ویرانی تا نماد کرامت انسانی
رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته تمام توان خود را برای درهم شکستن اراده مردم غزه به کار گرفته است. از بمباران بیوقفه زیرساختها تا هدف قرار دادن مدارس و بیمارستانها، همه چیز در خدمت یک هدف قرار گرفته بود: شکستن روحیه مقاومت. اما این سیاست نهتنها نتیجه نداده، بلکه غزه را به نمادی از کرامت انسانی تبدیل کرده است. در خیابانهای ویرانشده، مردان، زنان و کودکان همچنان بر زندگی، بر ایستادگی و بر امید پافشاری میکنند.
تصاویر جوانان بیسلاح که در برابر تانکها ایستادهاند، نمادی است از غلبه اراده بر فناوری. این تصاویر یادآور صحنههایی است که جهان پیشتر در الجزایر، ویتنام یا حتی آفریقای جنوبی دیده بود. اما در غزه، این مقاومت جمعی است؛ هر خانه به سنگر تبدیل شده و هر کوچه به میدان مبارزه.
فلسفههای متضاد: بقای فردی یا کرامت جمعی
به نوشته میدل ایست مانیتور، جنگ غزه تنها جنگی میان دو نیروی نظامی نیست. این نبرد در واقع رویارویی دو فلسفه وجودی است: فلسفه بقای فردی که ارتش اسرائیل با تمام تجهیزات پیشرفتهاش نمایندگی میکند، و فلسفه کرامت جمعی که در اراده مردم غزه متجلی است.
برای اسرائیل، هدف نهایی نابودی مخالفان و بقای یک نظام سیاسی – نظامی است که بر اشغال و سرکوب استوار شده. اما برای مردم غزه، مسأله چیزی فراتر از بقاست. آنها برای حفظ کرامت، هویت و آزادی خود میجنگند. همین تفاوت بنیادی است که معادلات قدرت را برهم میزند. در حالی که اسرائیل با وجود برتری تسلیحاتی نتوانسته اهداف خود را محقق کند، مقاومت غزه هر روز نیرومندتر و ریشهدارتر شده است.
مشارکت کامل جامعه؛ نقطه تمایز غزه
در تاریخ معاصر، نمونههای زیادی از مقاومت علیه استعمار و اشغال وجود دارد: از انقلاب الجزایر تا جنگ ویتنام. اما غزه ویژگی منحصربهفردی دارد. اینجا تنها گروهی نظامی یا نخبه سیاسی در برابر اشغالگر ایستادهاند؛ بلکه کل جامعه به میدان آمده است. هر خانواده، هر خانه و هر خیابان به بخشی از پیکره مقاومت تبدیل شده است.
زنان در کنار مردان، کودکان در کنار سالخوردگان، همه در دفاع از سرزمین و کرامت خود نقش ایفا میکنند. این مشارکت عمومی است که قدرت غزه را چند برابر کرده و امکان تسلیم را از میان برده است. به همین دلیل است که هرچه اسرائیل بیشتر بمباران میکند، اراده مردم برای ایستادگی راسختر میشود.
تغییر روایت جهانی
میدل ایست مانیتور تأکید میکند که پایداری غزه فراتر از مرزهای فلسطین رفته و به تغییری در روایت جهانی منجر شده است. آنچه زمانی در رسانههای غربی بهعنوان «جنگ علیه تروریسم» تصویر میشد، امروز بهوضوح بهعنوان جنگی علیه یک ملت بیدفاع شناخته میشود. تصاویر کودکانی که در زیر آوار جان میدهند و مادرانی که عزیزانشان را از دست دادهاند، وجدان جهانی را بیدار کرده است.
این مقاومت الهامبخش جنبشهای همبستگی در سراسر جهان شده است. از دانشگاههای آمریکا و اروپا گرفته تا خیابانهای کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، موج حمایت از فلسطین و محکومیت اسرائیل گستردهتر از هر زمان دیگری است. غزه اکنون به الگویی جهانی بدل شده که نشان میدهد حتی در برابر قدرتهای نظامی بزرگ نیز میتوان ایستاد، اگر ارادهای جمعی وجود داشته باشد.
اسرائیل و شکست استراتژیک
با وجود تصرف بخشهایی از سرزمین، اسرائیل نتوانسته اهداف راهبردی خود را در غزه محقق کند. گروگانها همچنان برگ برنده اصلی مقاومت هستند و رهبران حماس، با وجود فشار نظامی شدید، حاضر به عقبنشینی نشدهاند. ارتش اسرائیل نتوانسته رهبران اصلی مقاومت را نابود کند و عملیاتها در نهایت به کشف انبارهای سلاح یا کشتن چند فرد محدود منجر شده است.
به گفته میدل ایست مانیتور، اسرائیل در برابر دو راهی قرار دارد: یا باید به توافقی برای آزادی گروگانها تن دهد، یا با عملیاتی پیچیده و پرهزینه به دنبال راهحلی دیگر باشد. اما هر دو گزینه به معنای اعتراف به شکست در دستیابی به پیروزی قاطع است. این ناکامی، بازتابی از محدودیت قدرت نظامی اسرائیل و برتری اراده انسانی غزه است.
الهامبخشی برای آینده
غزه امروز تنها سرزمینی تحت محاصره نیست؛ بلکه به مدرسهای جهانی برای آموزش مقاومت تبدیل شده است. همانطور که الجزایر الهامبخش جنبشهای آزادیبخش آفریقا بود و ویتنام نمادی از شکست استعمار نوین شد، غزه نیز در حال تبدیل شدن به الگویی جهانی برای قرن بیستویکم است.
روحیه فداکاری و ایستادگی مردم غزه نشان میدهد که حتی در سختترین شرایط، آزادی و کرامت ارزشهایی هستند که نمیتوان آنها را بمباران کرد. به تعبیر گزارش میدل ایست مانیتور، غزه تسلیم نخواهد شد و این حقیقتی است که جهان امروز به چشم خود میبیند.
گزارش میدل ایست مانیتور نشان میدهد که مقاومت غزه صرفاً نبردی نظامی نیست، بلکه آزمونی برای انسانیت و کرامت است. با وجود ویرانی و فشارهای بیسابقه، غزه تسلیم نشده و به الگویی جهانی از ایستادگی بدل شده است. این پایداری نهتنها اسرائیل را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته، بلکه روایت جهانی را تغییر داده و الهامبخش جنبشهای آزادیبخش و همبستگی در سراسر جهان شده است.
غزه امروز با خون فرزندانش پیام روشنی به جهان میدهد: «ما زندهایم، ما ایستادهایم، و کرامت انسانی چیزی نیست که با بمباران نابود شود.»