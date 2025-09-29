شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات حق کمیسیون رانندگان اسنپ سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسنپ که در ابتدا با تاکسی‌های اینترنتی بر سر زبان‌ها افتاد، در راستای خدمات رسانی و انتقال سریع مسافران به مقصد در جهت رضایت مسافران گام‌های بلندی برداشت. اما دراین بین کاربران راننده گاهی بعد از قبول درخواست سفر با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که مجبور به لغو سفر می‌شوند. 
به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از مسافرانی که سفر خود را به هر دلیلی لغو می‌کنند؛ راننده مجبور به پرداخت حق کمیسیون عوارض شهرداری و مالیات است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام روزتون بخیر یه سوژه خبری هست ممنون میشم پیگیری کنید اسنپ بعضی سفر‌هایی که مسافر لغو می‌کند را سفر انجام شده در نظر می‌گیرد و حق کمیسیون عوارض شهرداری و مالیات را از راننده کسر می‌کند. من این مطلب را تا چهارشنبه هفته گذشته نمی‌دانستم و متوجه شدم رانندگان بسیاری با این مشکل مواجه هستند.
پشتیبانی هرچقدر مطرح کردم جواب مشخصی ندادند شما حساب کنید. اگر خبری از این بابت تهیه کنید ما دستمون به جایی بند نیست واقعا شما کمک کنید از طریق رسانه و خبر اسنپ پاسخگو شود.

Iran (Islamic Republic of)
Niki?
۱۲:۳۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اين جا افغانستان با كاسكه و درشكه خَر و الاغ بايد رفت و امد كنن اسنپ مال امريكايي ها و اروپايي ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Niki?
۱۲:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بعد حمله اسراييل جي پي اس ها رو قطع كردن مسيريابي و نقشه يابي راننده ها نمي تونن كار كنن اشتباه ميرن ديگه نمي تونن اسنپ تاكسي اسنپ فود كار كنن
۰
۰
پاسخ دادن
