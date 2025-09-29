باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، اظهار داشت: در پی شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان از یک فرد متخلف که اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی منطقه حفاظت شده سفیدکوه کرده بود، با پیگیری‌های حقوقی و رأی مرجع قضایی، علاوه بر رفع تصرف، این متخلف به جزای نقدی ۳۰ میلیون ریال محکوم شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه تصرف، تخریب و تغییر کاربری در اراضی ملی و مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است. متصرفان علاوه بر بازگرداندن زمین، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

فرمان‌پور با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضایی گفت: اراضی ملی جزو انفال بوده و اداره حفاظت محیط زیست استان با افرادی که قصد تخریب یا تصرف اراضی را دارند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تاکید کرد: همکاری مردم و نهادهای مختلف در حفاظت از محیط زیست ضروری است و همه ما باید برای حفظ این نعمت الهی تلاش کنیم.