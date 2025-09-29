سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: رفع تداخلات اراضی یک پروژه ملی است که باید در موعد مقرر به اتمام برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داور نامدار در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: اتمام پروژه ملی رفع تداخلات اراضی مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است و ما باید با همه توان در اجرای این طرح تلاش کنیم.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: حداکثر ۱۱ ماه فرصت داریم که رفع تداخلات اراضی را به اتمام برسانیم و برای انجام این امر هماهنگی دستگاه‌های متولی ستادی و استانی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از دیگر اولویت‌های مهم سازمان و وزارت جهاد کشاورزی که باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود موسوی مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان با اشاره به ایثار و جانفشانی رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: شجاعت، برادری و همدلی فرماندهان، رزمندگان و مردم از ویژگی‌های دفاع مقدس است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده است و امیدواریم در سایه وفاق و همدلی همگام با راه شهدا و رزمندگان به سوی اعتلای کشورمان گام برداریم.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی