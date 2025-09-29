سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت: رفع تداخلات اراضی یک پروژه ملی است که باید در موعد مقرر به اتمام برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داور نامدار در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: اتمام پروژه ملی رفع تداخلات اراضی مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است و ما باید با همه توان در اجرای این طرح تلاش کنیم.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: حداکثر ۱۱ ماه فرصت داریم که رفع تداخلات اراضی را به اتمام برسانیم و برای انجام این امر هماهنگی دستگاه‌های متولی ستادی و استانی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از دیگر اولویت‌های مهم سازمان و وزارت جهاد کشاورزی که باید با جدیت دنبال و پیگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود موسوی مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان با اشاره به ایثار و جانفشانی رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: شجاعت، برادری و همدلی فرماندهان، رزمندگان و مردم از ویژگی‌های دفاع مقدس است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده است و امیدواریم در سایه وفاق و همدلی همگام با راه شهدا و رزمندگان به سوی اعتلای کشورمان گام برداریم.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: تداخلات ارضی ، سازمان امور اراضی کشور
خبرهای مرتبط
استفاده از ظرفیت‌های مرکز وکلا برای صیانت از اراضی کشور
صدور مجوز برای فعالیت‌های کشاورزی باید تسهیل شود
اختصاص ۲۵ هزار هکتار اراضی ملی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
آخرین اخبار
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
وعده ترخیص سه روزه کالا از گمرکات به زودی محقق می‌شود / اصلاح قانون رسوب کالا
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان و گسترش مناسبات همه‌جانبه
کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور از ۹ مهرماه
برخورد فرزین با پلتفرم‌های آنلاین مبنای قانونی ندارد
کاهش ۵درصدی تولید سازه‌های فولادی در کشور
درآمد ارزی ۱۰ میلیارد دلاری اوپکس از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی
امکان مبادله پایاپای قیر ایران با گاز ترکمنستان توسط وزارت نفت
عرضه گازوئیل در بورس انرژی برای نخستین بار
افزایش عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توسعه میدان‌های نفت و گاز با دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته
درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۷ مهر ماه
ثبات بازار برنج در گرو تامین به موقع ارز و شفافیت واردات
مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم
تهیه ۲۹ بسته اکتشافی در کشور
آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است
بیش از ۷۰ هزار متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم+ فیلم
استمرار حذف عوارض ۴۰۰ دلاری بین ایران و ازبکستان
۱۶۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد
مسیر تجارت بین المللی برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود
فروش برق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
وزیر نفت: رکورد تولید نفت در ۷ سال گذشته شکسته شد
صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در ۵ ماه نخست امسال+ فیلم
ضرورت تسریع برداشت و انتقال محصولات به انبارهای مسقف
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
تکمیل و تحویل بیش از ۸ هزار واحد مسکن مهر در دولت چهاردهم
محموله گوشت های وارداتی از مغولستان تعیین تکلیف می شود