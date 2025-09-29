معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: حوزه خدمت نیروی انتظامی بسیار گسترده بوده و جامعه هدف آن همه اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد؛ ازاین‌رو خدمت در این عرصه وسیع، نیازمند روحیه‌ای والا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته انتظامی، ضمن تبریک به خانواده بزرگ انتظامی استان و قدردانی از خانواده‌های آنان، اظهار داشت: گستره خدمات پلیس از راه‌ها تا مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت اقتصادی، پاسداری از مرز‌ها و بسیاری عرصه‌های دیگر را شامل می‌شود و جامعه هدف آن نیز از شرورترین عناصر اجتماعی تا شریف‌ترین و نجیب‌ترین اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: با توجه به زحمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه، همه ما در ادارات استانی و شهرستانی موظفیم در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی حضوری ویژه و شایسته داشته باشیم.

ورمقانی، پلیس و نیروی انتظامی را نماد نظم و امنیت عنوان کرد و گفت: باید با فضاسازی محیطی این هفته را پررنگ کرده و در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغ نیز از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره بگیریم.

شایان ذکر است، ۱۱ تا ۱۷ مهرماه به عنوان هفته انتظامی سال ۱۴۰۴ تعیین شده و شعار این هفته «پلیس مقتدر – مشارکت همگانی – جامعه امن» اعلام گردیده است.

